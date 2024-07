Centro massaggi, scattano multe e denunce  

Multe per migliaia di euro, una denuncia per violazione della normativa sull’immigrazione e l’espulsione di una donna straniera senza permesso di soggiorno. E il centro massaggi al momento resta chiuso. Questi sono i primi risultati del blitz della questura nella struttura gestita da due donne cinesi: un locale che, oltre ai massaggi, avrebbe fatto da sfondo anche ad attività sessuali.

I controlli sono stati effettuati nei giorni scorsi nella struttura che sorge a Sa Rodia e rientrano nell’ambito di una vasta operazione a livello nazionale coordinata dallo Sco (Servizio centrale operativo della Polizia di Stato) che ha visto in campo oltre 400 operatori in 27 province tra cui appunto quella di Oristano per il contrasto allo sfruttamento della prostituzione. In città mercoledì attraverso gli uffici della squadra mobile, della divisione amministrativa e del Reparto prevenzione crimine Sardegna ha effettuato due perquisizioni nel un “centro massaggi” gestito da donne cinesi e nella loro abitazione. Al termine delle verifiche sono scattate sanzioni amministrative, la denuncia per violazione della normativa sull’immigrazione e all’espulsione di una delle donne.

