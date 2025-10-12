VaiOnline
Oristano.
13 ottobre 2025 alle 00:36

Centro, la viabilità cambia ancora 

Ruspe in via Vittorio Emanuele II, il cantiere chiuderà prima della Sartiglia 2026 

La data di fine lavori è obbligatoria: gennaio 2026. Perché poi le ruspe devono lasciare il posto a sabbia, tribune, folla e Sartiglia. La data invece di inizio è alle porte. Pochi giorni e in via Vittorio Emanuele II potranno passare solo gli operai per terminare il triangolo delle strade del centro storico riqualificate con basalto e sampietrini.

I lavori

La ruspa è piazzata. A breve compariranno i cartelli in via Vittorio Emanuele II per vietare circolazione e sosta e poi verrà chiusa da piazza Manno fino a piazza Giovanni Paolo II. L’obiettivo è quello previsto dal “Programma di rigenerazione urbana” di un milione e mezzo di euro: eliminare l’asfalto, sistemare i sottoservizi e poi lastre di basalto in modo tale che si ricolleghi in modo armonioso con via Duomo. Nuova strada e nuovi marciapiedi in granito, con un’altezza massima di 2,5 centimetri quindi adatti anche ai portatori di disabilità.

La chiusura

Se via Vittorio Emanuele II chiude, apre invece via Crispi dove i lavori di riqualificazione sono ormai terminati. «In questa strada viene istituito temporaneamente il senso unico di circolazione con direzione consentita da via Angioy verso via Carmine, con possibilità di svolta in ambo le direzioni verso via Ciutadella de Menorca e via Carmine», si legge nella determina a firma del comandante della polizia locale, Gianni Uras.

I nodi da sciogliere

Tutto da progettare invece il futuro sul versante parcheggi e Sartiglia in via Vittorio Emanuele II.

Sino a oggi si assiste quotidianamente ad auto e furgoncini che sostano sopra il marciapiede destro, scendendo verso la Cattedrale, costringendo i pedoni a camminare in strada e distruggendo ampi tratti del marciapiede che ora verrà sostituito. In futuro cosa avverrà, posto che per un auto salire su un marciapiede alto 2,5 centimetri è una sciocchezza?

Capitolo Sartiglia: il timore è che anche nella futura via Vittorio Emanuele II avvenga ciò che capita in via Duomo. Le transenne lungo il tragitto per delimitare la pista ogni anno vengono tassellate e ogni anno in un punto diverso; il risultato è che i lati della strada lastricata di via Duomo sono costellati da fori. Perché ciò non accada in sa Sea de santa Maria forse sarebbe il caso di trovare una soluzione definitiva simile a quella di via Mazzini, teatro delle pariglie, dove le transenne vengono fissate su punti precisi ormai da diversi anni.

Il particolare

Via Ciutadella de Menorca è stata la prima delle strade interessate da questo intervento (da ricordare che nel pacchetto è stato inserito anche anche vico Arcais, chiuso da oltre 10 anni).

La via è stata riaperta al traffico poco più di un anno fa ma si presume che qualcosa debba essere rivisto. Oltre alla pulizia della strada, che sembra carente, in più punti le lastre di basalto sono già saltate.

