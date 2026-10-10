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11 ottobre 2026 alle 00:41

Centro invaso da seimila manifestanti: «Palestina libera e fine del genocidio»  

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Si sono ritrovati in piazza Costituzione e al grido di «Palestina libera». Una “invasione” pacifica da parte di circa seimila persone presenti ieri alla manifestazione in solidarietà del popolo palestinese e per chiedere «la fine del genocidio». Una volta partito, il corteo ha attraversato via Manno, piazza Yenne e largo Carlo Felice, per proseguire verso via Roma con la chiusura al traffico delle strade interessate dal passaggio dei manifestanti e le inevitabili conseguenze per la viabilità.

L’adesione

Anche Cagliari dunque ha risposto presente alla giornata nazionale di mobilitazione «La fine del genocidio», con cortei e presidi organizzati in una cinquantina di città italiane. L’iniziativa è stata promossa dai Movimenti studenti palestinesi, dai Giovani palestinesi d'Italia, dall’associazione dei palestinesi in Italia e dall’Unione democratica arabo-palestinese: numerose le adesioni di associazioni, sindacati, collettivi studenteschi e realtà politiche. Tra le richieste dei promotori «la fine immediata delle violenze a Gaza», «lo sblocco degli aiuti umanitari» e «il ritiro dell'esercito israeliano dai territori occupati». E a Cagliari l’adesione è stata massiccia. Inevitabili i disagi alla viabilità: traffico quasi paralizzato in centro e rallentamenti in tutta la zona.

Il confronto

Il corteo si è concluso in via Roma, dove si sono tenute le tre piazze tematiche: l’occasione per introdurre vari temi e avviare un confronto. In piazza Palestina liberata, si sono affrontati, tra gli altri, gli argomenti del genocidio e della responsabilità dell’Europa, in piazza Sardegna liberata si è discusso di Saras, Rwm e occupazione militare dell’Isola, e in piazza Resistenza si scuola, militarizzazione e azione non violenta.

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