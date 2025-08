«Centro intermodale? Una gestione fallimentare» 

Avrebbe dovuto rivoluzionare e modernizzare il sistema dei trasporti in città e in questi giorni si sarebbe rivelato davvero prezioso per ospitare gli autobus, visto che dalla stazione non partiranno più treni fino al 2025 per i lavori sulla linea ferroviaria. Nell’area dove sarebbe dovuto sorgere il centro intermodale, da mesi non si vedono più operai: rimangono solo strutture abbandonate immerse nel silenzio di una stazione oggi priva persino dei treni. Il centro intermodale avrebbe potuto attenuare i disagi che, con l’arrivo dell’autunno e la riapertura delle scuole, si prevede aumenteranno a causa dell'incremento dei passeggeri. Per i lavori la Regione nel 2015 ha stanziato 5,5 milioni di euro.

Contratto rescisso

A febbraio scorso, l’allora assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru, aveva rescisso il contratto con la ditta incaricata per inadempienze e ritardi, compiendo di fatto un primo passo verso lo sblocco del cantiere. Una situazione che è stata poi ereditata dal nuovo assessore ai Lavori pubblici, Nicola Concas: «Tralasciando il fatto di essere subentrato poco dopo come assessore, il contratto con la ditta è stato risolto a febbraio — dice — ma la produzione di tutti i documenti richiede tempo». E proprio sui ritardi che interviene la minoranza in consiglio comunale. «Siamo di fronte a una gestione fallimentare, come abbiamo constatato in questi anni — attacca Luigi Biggio —. Più volte sono stati annunciati cronoprogrammi che puntualmente sono stati smentiti, adducendo ogni volta una scusa diversa, senza che l'amministrazione facesse un minimo di autocritica. L'auspicio è che si parli chiaramente ai cittadini, per arrivare a una soluzione definitiva». Anche per Simone Saiu, consigliere di opposizione «amministrazione e uffici sono responsabili di aver ritardato i tempi della risoluzione del contratto, considerato che già da oltre un anno e mezzo l’impresa utilizzava appena due operai, facendo presagire un vero e proprio abbandono del cantiere. È auspicabile che, insieme a tutti gli annunci di nuove opere da avviare, si informi la città anche su quelle che devono essere portate a termine».

L’assessore

«Dopo la risoluzione del contratto con la ditta – dichiara l’assessore Nicola Concas – abbiamo inviato al direttore dei lavori e al collaudatore il certificato di consistenza relativo a quanto è stato realizzato finora. Siamo quindi sia in fase di collaudo, sia impegnati nella progettazione, insieme agli uffici, della parte restante dell’opera, che comprenderà viabilità, multipiano e pensiline. Stiamo facendo tutto il possibile per avere una progettazione da portare in Giunta nei prossimi mesi e riuscire ad appaltare tutto entro la fine dell’anno».

