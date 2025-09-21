VaiOnline
Nuoro.
22 settembre 2025 alle 00:07

Centro intermodale, tutto pronto 

Poledrini, dg dell’Arst: a breve l’apertura, il Comune fisserà la data 

L’inaugurazione è nell’aria da tempo. La realtà è che il centro intermodale di Nuoro è ancora chiuso, mentre nel cantiere oramai ultimato regnano immobilismo e infinite attese. «Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro con il sindaco Emiliano Fenu e i vertici dell’Azienda trasporti pubblici», dice Carlo Poledrini, direttore centrale di Arst. «Adesso si sottoscriverà la convenzione di subcomodato che la nostra azienda riconosce al Comune. Contiamo di procedere a breve all’apertura dell’infrastruttura, non ci sono ostacoli di alcun genere. Sulle date, però, deciderà il Comune con il gestore Atp».

Svolta

La sensazione è che la lunga attesa volga al termine. D’altronde, i lavori dalle parti di via Trieste sono pressoché terminati. Il centro intermodale intende dare l’agognata svolta al centro Sardegna, grazie a un’opera che punta a realizzare un terminal per il trasporto pubblico urbano e regionale, facendo incontrare nello stesso luogo i treni diretti a Macomer e gli autobus di Arst e Atp. Tutto possibile anche con la riqualificazione dell’area, con l’aggiunta di nuove strutture come il terminal autobus, vari servizi e l’installazione di pannelli fotovoltaici. «Per noi l’opera riveste una grande importanza», puntualizza Poledrini. «I benefici saranno diversi».

Vantaggi

Poledrini fa comprendere come il taglio del nastro sia atteso soprattutto da Arst, non solo dai viaggiatori: «Il nuovo centro intermodale ci permetterà di abbandonare l’attuale stazione dei pullman di viale Sardegna. Da tempo lì non abbiamo più fatto interventi migliorativi. Per i viaggiatori il trasferimento sarà dunque un grande vantaggio. Inoltre, ed è la cosa più importante, la nuova opera darà vita a una vera intermodalità ferro-gomma». Centro intermodale ma non solo. Dopo l’annuncio della Regione - «a Nuoro arriveranno i treni a idrogeno» - Poledrini sentenzia: «Sulla Nuoro-Macomer siamo tenuti a rispettare i 50 km/h. Stiamo attrezzando la linea, però, con passaggi a livello automatizzati e sistemi di segnalamento per la gestione degli incroci. Poi, potremmo alzare la velocità fino a 100 km/h, dove possibile».

