Centro intermodale, tutto da rifare 

L’amministrazione comunale scende in campo e decide di sciogliere il contratto con la società titolare dell’appalto per la realizzazione del Centro intermodale di Iglesias. Un passaggio chiave nell’intricata vicenda della realizzazione dell’importante struttura, con il quale attraverso una determinazione dirigenziale viene decretata la risoluzione del contratto d’appalto da 5 milioni e 500mila euro che venne sottoscritto nel 2019 con il Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l.

L’appalto

L’affidamento dei lavori seguì un iter di gara complesso, segnato da ricorsi giudiziari, con affidamento dei lavori al primo appaltatore in graduatoria. In sede di esecuzione dei lavori,il contratto d’appalto con il primo appaltatore era stato oggetto di un provvedimento di risoluzione contrattuale. Con una determinazione dirigenziale del 2019, i lavori venivano affidati al Consorzio Stabile Vitruvio, impresa seconda classificata. L’appalto veniva aggiudicato con un ribasso del 24 per cento offerto dal primo aggiudicatario per un importo di 2.837.168 euro. Le ragioni che hanno determinato questa ferma presa di posizione dell’amministrazione comunale sono chiare come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru: «Un atto dovuto – ha dichiarato l’assessore – i lavori erano fermi senza alcuna giustificazione, più volte abbiamo sollecitato la ditta titolare dell’appalto, affinché potesse riprendere con gli interventi per la realizzazione dell’opera, ma tutti i nostri sforzi e i nostri appelli sono caduti nel vuoto. Abbiamo scritto più volte alla dirigenza dell’azienda, ma le nostre richieste non sono state accolte. Da qui, la nostra presa di posizione. Adesso, andiamo avanti e procederemo con il collaudo delle opere già realizzate nel cantiere, i lavori verranno affidati con dei lotti funzionali ovvero, non ad una sola ditta, ma a più ditte o imprese, in modo da accelerare la realizzazione dell’opera. Verranno realizzate le opere per l’accesso alla struttura e della viabilità interna, il parcheggio multipiano, rimangono da rivedere alcuni aspetti tecnici, per gli autobus, ma si tratta di passaggi tecnici facilmente risolvibili. Tempo previsto per questi interventi sei mesi, in seguito si procederà per riappaltare i lavori. La nostra speranza è di potere riappaltare la gara entro questa estate». Sulla vicenda l’opposizione in consiglio comunale aveva presentato diverse interrogazioni.

La minoranza

«Nonostante le rassicurazioni della Giunta – dice il consigliere Luigi Biggio – manifestate in risposta alle nostre interrogazioni, apprendiamo l’ennesima bugia di un esecutivo che continua a buttare fumo negli occhi ai cittadini. La solita amministrazione capace di spendere milioni di euro in spettacoli effimeri, ma che non riesce a concludere una vera opera pubblica, utile e strategica per la città».

