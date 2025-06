Centro intermodale, tour tra i disservizi 

Bagni chiusi, climatizzatore a singhiozzo, sporcizia, estintori assenti: non è esattamente tirata a lucido (in realtà non lo è mai stata) la stazione intermodale di Carbonia. Tanti i disservizi a sette giorni dall’entrata in vigore del nuovo sistema di trasporto che, a causa di importanti lavori sulla rete ferroviaria, prevede l’uso esclusivo degli autobus sostitutivi dei treni per i collegamenti fra Carbonia (idem Iglesias e Villamassargia) con Decimomannu, da cui poi per raggiungere Cagliari si continuerà in treno.

Gli stalli

Arst, su cui graverà l’onere del nuovo sistema in virtù di una convenzione con Trenitalia e Regione, ha già individuato sul piazzale del piano stradale gli stalli esclusivamente dedicati. Sono i primi tre completamente sulla destra se si accede da via Roma: si partirà e si arriverà in quel punto. Gli altri sette (salvo modifiche) sono riservati al consueto trasporto interurbano Arst dove sono attese le pulizie del parcheggio in cui, in alcuni punti, fioccano erbacce e rifiuti. Non è il solo lato oscuro di una stazione che versa in queste condizioni da anni ma che dal prossimo primo luglio e sino al 31 dicembre del 2026 vedrà radicalmente riversato dal piano ferroviario al piano stradale una gran mole di utenti. I biglietti si potranno sempre fare alla cassa del bar della stazione ferroviaria (per contratto aperta mezzora prima della partenza del primo treno – attorno alle 5.30 - sino a mezzora dopo l’arrivo dell’ultimo – verso le 22.30), oppure nelle due emettitrici automatiche (una dentro il bar, l’altra appena fuori). Ma grava un problema enorme, sino a ieri mattina erano ancora fuori uso i bagni: «Intollerabile e inaudito», tuona ancora Alessandro Melis della Fit Cils Sulcis. E sino a ieri non erano ancora stati affissi i cartelloni con i nuovi orari (tutte le partenze dei bus sostitutivi sono generalmente anticipate di 15-20 minuti per poter combaciare con la coincidenze a Decimomannu).

I passeggeri

«Perché aspettare all’ultimo momento?», chiede Valerio Pistis, passeggero che ieri protestava anche per la chiusura dei bagni. Al piano superiore la stazione non è uno specchio: pavimento lurido nei pressi delle panchine, assenza di estintori, cartelli indicatori con scritte sbiadite o totalmente cancellate. La sala d’attesa concessa dal Comune all’Arst (talora è chiusa) diventerà importante perché riceverà gran parte dell’utenza, «ma l’impianto di climatizzazione funziona a singhiozzo - ha fatto notare anche ieri Giovanni Pisu, un portavoce del pendolari – il problema è sempre esistito ma la risoluzione diventa urgente nel momento in cui in quel salone arriverà l’utenza che attende i bus sostitutivi: con le belle giornate si può anche aspettare all’aperto, ma col freddo?». Il Comune fa sapere di non aver ordinato alcun intervento.

