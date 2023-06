Centro intermodale, svolta nei trasporti 

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: sindaco in fascia tricolore, autorità e tanti amministratori. L’appuntamento si è fatto attendere: oltre quindici anni dalla firma del protocollo d’intesa tra Regione, Comune e Provincia; quattro dall’apertura del cantiere. Da ieri il Centro intermodale è una realtà: in via Ghilarza è entrata ufficialmente in funzione l’infrastruttura da 4 milioni 75mila euro, destinata a coniugare il trasporto pubblico su treno con quello su gomma.

La novità

Per l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro «un’opera strategica per tutta l’Isola. Ecco perché «piuttosto che guardare al ritardo con cui viene realizzata, guardo a cosa dovrà essere: il centro dove Arst, Ferrovia e privati si ritrovano, lo snodo per riconnettere la Sardegna a un sistema di trasporto efficace e efficiente che ponga al centro il cittadino». In attesa che nell’ampio piazzale trovino spazio gli autobus del trasporto pubblico regionale (entro fine mese secondo il direttore centrale dell’azienda Carlo Poledrini), i primi a beneficiare della nuova infrastruttura saranno i cittadini che avranno a disposizione 55 parcheggi. Una manna dal cielo dopo i lavori di riqualificazione di piazza Ungheria che hanno ridotto drasticamente le aree sosta alla zona. «Grazie al tunnel (raggiungibile anche con un ascensore in grado di accogliere 13 persone) sarà consentito il collegamento con la stazione - ha spiegato il sindaco Massimiliano Sanna - e sarà possibile raggiungere le attività commerciali della zona ».

Il futuro

«Un passo importante», secondo l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, ma non ancora il traguardo finale. Da ultimare la viabilità esterna, con la rotonda tra via Marroccu e via Ghilarza, poi si dovrà pensare alla gestione dell’infrastruttura.

La polemica

All’entusiasmo generale per il taglio del nastro, con la benedizione di don Gianfranco Murru, si accompagna una sottile scia polemica. «L’invito all’inaugurazione è stato recapitato ai consiglieri comunali solo alle 19.30 del giorno prima», fa notare il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna. Nessun invito è arrivato all’ex sindaco che ha contribuito alla nascita del Centro intermodale: Guido Tendas, che concluse tutto l’iter ottenendo i soldi. Assente anche Andrea Lutzu che aggiudicò i lavori e assistette alla posa della prima pietra.

