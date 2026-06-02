Centro intermodale, qualcosa si muove 

«I lavori nel centro intermodale di Iglesias riprenderanno a breve, dopo avere redatto e approvato il nuovo progetto di completamento». Tempo stimato per questi due passaggi chiave, promette l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas, è l’inizio del prossimo autunno.

La preparazione

In questi mesi, l’assessorato ai Lavori pubblici, con gli uffici e il dirigente del servizio, ha lavorato sulla definizione di quei passaggi che permetteranno la stesura definitiva del progetto di completamento. Innanzitutto, la predisposizione dello stato di consistenza da parte della direzione dei lavori. E poi l’atto di risoluzione contrattuale, il collaudo delle opere realizzate dall’impresa inadempiente, l’approvazione del collaudo e la quantificazione del danno subito. Altro passaggio, molto importante, sarà l’escussione delle polizze assicurative. «Siglati questi passaggi, – spiega Concas – si procederà con l’affidamento della nuova progettazione. I passaggi siglati sono molto delicati perché esposti al rischio di ricorsi e contenziosi pertanto, la parola d'ordine in questi casi è cautela». In questi giorni, il Comune sta procedendo con l’affidamento di incarico per la stesura del progetto di completamento. «Abbiamo agito con prudenza e cautela, siglando i passaggi fondamentali per potere riprendere i lavori - ha spiegato l’assessore – le operazioni hanno richiesto tempi piuttosto lunghi perché è stato fatto anche il collaudo statico delle strutture con prove di carico».

Prossimi passi

Il progetto di completamento sarà suddiviso in tre lotti. «Il primo – continua Concas – contempla il multipiano con i parcheggi, in tutto saranno trecento, e i lavori di viabilità interna per consentire il transito dei bus». Il secondo lotto «è inerente tutta la parte della illuminazione e i lavori correlati a questa tipologia di interventi e il terzo lotto - conclude Concas - è relativo alle cosiddette rifiniture, anche di carattere estetico. Abbiamo lavorato molto in questi mesi, senza il lavoro svolto non si poteva procedere con il progetto di completamento».

I tempi

C’è grande attesa in città attorno a questa che ormai tutti definiscono “incompiuta” ma dal palazzo comunale trapela ora un certo ottimismo : «Il centro intermodale – promette l’assessore - dovrebbe essere realizzato definitivamente entro la fine del 2027». Si tratta di un’opera strategica e fondamentale per la città, finanziata con circa sei milioni di euri, in grado di ridisegnare tutto l’assetto della viabilità in città e garantire condizioni migliori di agibilità per gli autobus, in particolare, in questo arco di tempo, con il servizio sostitutivo dei treni, affidato alla azienda di trasporto regionale Arst.

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