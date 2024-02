Centro intermodale, ora l’ascensore collega la stazione 

Al Centro intermodale ieri è entrato in funzione l’ascensore che consente di unire la sala d’attesa con il tunnel di collegamento con la stazione ferroviaria. Finora l’impianto non era potuto entrare in funzione a causa di un complesso iter burocratico che, proprio perché ascensore in servizio pubblico, lo condiziona alle stesse normative tecniche che riguardano il trasporto su rotaia, e cioè tram, treni, seggiovie.

Gli assessorati ai Trasporti del Comune e della Regione, l'Arst, l'Ansfisa e gli altri enti competenti per l'autorizzazione all'esercizio, hanno collaborato per risolvere tutti i problemi e in questo modo consentirne l’entrata in funzione.

L’impianto consente l’abbattimento delle barriere architettoniche e permette l'uso integrale degli spazi anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Collega la sala d’attesa dei viaggiatori che sorge al piano terra con il tunnel di collegamento del centro intermodale, al piano interrato, con la stazione ferroviaria; è dotato di portata mille chili, capienza massima di 13 persone; accesso singolo contrapposto ai piani; 2 fermate compresa la prima; annuncio vocale bilingue; dispositivo di ritorno al piano in caso di blackout; pulsantiere con caratteri Braille e con display luminoso. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA