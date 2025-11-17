Centro intermodale in mano ai vandali 

Il centro intermodale di Oristano, inaugurato poco più di due anni fa, avrebbe dovuto essere uno snodo strategico, una porta d’accesso moderna e funzionale alla città. Invece, fin dal suo taglio del nastro è diventato una sorta di terreno di gioco per chi, per noia o per puro gusto della distruzione, sceglie di prendersela con il bene pubblico. E lo fa con una costanza che ormai ha dell’incredibile.

I danneggiamenti

Basta un colpo d’occhio già dall’esterno per capire la situazione: la sbarra d’accesso, fatta a pezzi, è l’ennesimo segno di incursioni notturne che non accennano a fermarsi. La chiusura programmata nelle ore buie, infatti, non scoraggia chi, senza farsi troppi problemi, scavalca e prosegue verso il tunnel, dove i danni si fanno ancora più evidenti. Dentro la scena è sconfortante. Il controsoffitto è colpito in più punti, come se qualcuno avesse preso la mira con troppa convinzione. I coprifili delle porte sono stati strappati con pazienza quasi artigianale e la sensazione, a camminarci dentro, è che il posto sia diventato una specie di bersaglio fisso per chi non riesce a trovare di meglio da fare nei weekend (oltre che una latrina per chi non riesce a “contenersi”).

«Inconcepibile»

Nei giorni scorsi, davanti all’ennesimo elenco di danni, l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu è tornato sul posto insieme ai dirigenti comunali Luigia Foddi (Urbanistica) e Sara Angius (Sviluppo del territorio), e a Sandro Demurtas dell’Arst. «È inconcepibile che qualcuno provi divertimento a distruggere il bene pubblico», sbotta Cuccu. Le criticità, del resto, non mancano. E una parte delle soluzioni dovrà arrivare grazie alle economie dei lavori per la rotonda di via Marroccu. In cima alla lista c’è la videosorveglianza.

La sicurezza

«L’impianto attuale non basta, va potenziato», spiega l’assessore. Ma non è tutto: «Il Comune sta valutando anche un coinvolgimento più diretto delle forze dell’ordine». Una mossa necessaria, visto che i tentativi precedenti non hanno dato i risultati sperati. Per qualche mese, infatti, si è fatto ricorso alla vigilanza notturna, poi sospesa per mancanza di fondi. «Non possiamo permettercela», ammette Cuccu ed ecco perché oggi la struttura da mezzanotte alle 5 è controllata dai giri che compie una squadra di vigilanza. «Ma dobbiamo comunque trovare un modo per individuare i responsabili: agiscono quasi sempre nei fine settimana», conclude l’assessore.

I nodi

Ci sono anche aspetti più pratici da sistemare, come la recinzione dei parcheggi. L’obiettivo è evitare che auto e pedoni attraversino zone riservate alle manovre dei mezzi. Nel frattempo resta da capire a quanto ammontino i danni complessivi. Non c’è ancora una cifra ufficiale. Il Comune spera che, prima o poi, a pagare siano davvero gli autori di questo scempio continuo. Nel frattempo il centro intermodale resta un simbolo fragile: un’infrastruttura finita ostaggio di una distruzione che continua a consumarlo pezzo dopo pezzo, prima ancora che abbia raggiunto il cento per cento della sua operatività.

