Centro intermodale, grana del traffico da risolvere 

I lavori erano stati consegnati nel 2010, con un investimento di 2,8 milioni di euro. Da allora sono passati 15 anni di attese, rinvii e rimpalli istituzionali. Ora il centro intermodale di Nuoro compie un passo avanti decisivo: ieri è stata firmata la convenzione tra Arst e Comune per la gestione dell’infrastruttura per 10 anni rinnovabili fino a trenta. Per vedere autobus, parcheggi e servizi attivi, bisognerà attendere alcuni mesi. Ci sono da eliminare sterpaglie e incuria.

Alla firma erano presenti il direttore dell’Arst Carlo Poledrini, il sindaco Emilano Fenu, la presidente della Regione Alessandra Todde (in collegamento da Cagliari), gli assessori comunali Mariangela Crabolu, Domenico Cabula, Marco Canu e Giulia Corda, i vertici dell’Atp, con Mauro Piras e Gianni Pinna, tecnici e dirigenti. Il centro intermodale, è stato concepito per riunire il trasporto pubblico, facilitando l’interscambio tra pullman, autobus, mezzi privati e ferrovia. Comprende un parcheggio da 125 posti auto, 17 piazzole di sosta bus, biglietterie, bagni, aree coperte. L’apertura non sarà immediata. C’è da completare l’impermeabilizzazione, la segnaletica, ascensori e l’automazione casse.

L’assessora Giulia Corda ha spiegato che ci sono i fondi, 215 mila euro. «Abbiamo superato lo scoglio burocratico principale» ha detto Fenu, mentre il direttore dell’Arst Carlo Poledrini ha descritto il centro come «un’infrastruttura moderna, capace di offrire una qualità del servizio superiore». Alessandra Todde si è detta «orgogliosa che Arst abbia chiuso una partita aperta da troppo tempo».

Quanto alle preoccupazioni per il traffico, Mauro Piras ha spiegato che Atp sta valutando «la corsia preferenziale in via Lamarmora» anticipando l’idea di un biglietto integrato, «dove quello del parcheggio vale anche sul bus» per incentivare il trasporto pubblico e decongestionare la città. Nel centro Intermodale “atterrerà” anche il trasporto bus privato, mentre Gianni Pinna (Atp) ha parlato di futuro capolinea di nuove linee urbane e intercomunali, verso Mughina, Monte Jaca, via Don Bosco e Prato Sardo e nuovi collegamenti verso Oliena e Mamoiada, a beneficio di studenti, pendolari e anziani con necessità sanitarie.

