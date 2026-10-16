Centro intermodale, gara d’appalto nel 2027 

Il Centro Intermodale di Iglesias è ancora un’opera incompiuta, ma dall’amministrazione comunale fanno sapere che è già stato avviato l’iter per poter arrivare alla ripartenza dei lavori attesa da mesi.

L’attesa

L’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas spiega che «ora che abbiamo ricevuto tutti i documenti necessari, siamo finalmente in grado di procedere con l’incarico ai tecnici per la progettazione esecutiva per completare la struttura. L’obiettivo è arrivare alla gara d’appalto nei primi mesi del 2027». L’opera compare nell’elenco delle incompiute del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028, con i lavori indicati come sospesi e la necessità, secondo il documento, di reperire ulteriori finanziamenti. Concas però precisa che sul fronte delle risorse economiche, non ci sarebbero problemi: «Le risorse per il Centro intermodale – sottolinea – ci sono. Probabilmente c’è stato un errore nella trascrizione del Piano delle opere pubbliche, in riferimento alla somma indicata come necessaria per il completamento». In questi mesi c’è stato un grande lavoro tecnico e amministrativo: «Gli uffici comunali si sono occupati della documentazione relativa alla certificazione del costruito, ai materiali e al collaudo, passaggi necessari per poter procedere con la nuova progettazione. - spiega Concas - Questi tempi non sono trascorsi senza un motivo: dovevamo certificare e collaudare quanto già realizzato, in modo tale da poter proseguire con il progetto di completamento». Ci saranno più lotti in modo da poter procedere in parallelo e velocizzare l’esecuzione dei lavori mancanti.

I costi

Il progetto esecutivo sarà fondamentale anche per definire il costo effettivo dei lavori. Nel documento del Piano triennale vengono indicati 2,5 milioni di euro per il completamento e un investimento complessivo previsto di 5,5 milioni: «L’importo complessivo – precisa - non è in realtà ancora quantificabile con certezza: sarà il quadro economico elaborato dai professionisti a stabilire la cifra esatta sulla quale costruire la successiva procedura di gara».

La prospettiva indicata dall’assessore Concas è dunque quella di arrivare alla gara nei primi mesi del 2027. Per il Centro intermodale si potrebbe aprire così una nuova fase procedurale, con uno spiraglio di luce che si affaccerebbe verso la ripresa dei lavori e, dopo anni di vicissitudini, verso il completamento dell’opera tanto attesa dai cittadini.

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