«Centro intermodale, attesa estenuante» 

«Un’amministrazione che dice di voler puntare sul turismo per il futuro della propria città, non può permettersi di continuare a tentennare sulla consegna di un’opera dalla primaria importanza. I lavori proseguono sì, ma così a rilento che sarà difficile stabilire quando potranno essere conclusi». L’opera in questione è il Centro Intermodale e a puntare il dito sulle tempistiche di una delle grandi opere pubbliche che ad oggi rimangono contrassegnate dal marchio “grandi incompiute”, è il consigliere d’opposizione di “Nuova Iglesias” Antonio Zedde.

La protesta

Il consigliere rimarca come fra le tante opere pubbliche in essere, quella in questione non è certo la sola a risultare come un cantiere perennemente aperto: «Alla pari della rotatoria che avrebbe dovuto facilitare l’ingresso e l’uscita dalla città in direzione della Statale 130 - prosegue - e del parcheggio multipiano di Sant’Antonio, sul quale ho l’intenzione di approfondire prossimamente». La cronistoria della struttura pensata per rappresentare il centro focale dei trasporti pubblici è ormai nota ai più; da quando nel 2015 la Regione stanziò quasi 6 milioni di euro, i più disparati ostacoli si sono frapposti fino ad oggi, impedendone la realizzazione. Ultimo solo in ordine di tempo, lo spropositato aumento dei prezzi sui materiali, che ha di fatto richiesto la rimodulazione dei costi della ditta preposta ai lavori e l’inevitabile interruzione di questi.

Il Comune

«Di recente gli Uffici comunali di competenza sono riusciti ad evitare l’ostacolo più importante, – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru – ovvero quello legato all’erogazione dei fondi da parte del Ministero per coprire il sovrapprezzo dei costi dei materiali lievitati negli ultimi anni. L’importo è già stato finanziato e non appena sarà nella disponibilità della ditta esecutrice, si avvierà la fase conclusiva dell’intervento». Al momento Cacciarru spiega come i lavori stiano comunque procedendo con l’arrivo del ferro che permetterà di completare l’armatura utile alla realizzazione del posteggio multipiano: «In seguito si procederà con il getto dei pilastri che anticipa l’ultima fase. La realizzazione del Centro Intermodale, fin dal primo giorno in cui mi è stata assegnata la delega, rappresenta per il mio assessorato la priorità fra tutte le opere pubbliche in fase di realizzazione nella nostra città».

