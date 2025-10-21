VaiOnline
Sassari.
22 ottobre 2025 alle 00:28

Centro intermodale, apre il cantiere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sport, soldi e l’agognato incipit della futura porta di Sassari. Le commissioni Lavori pubblici e bilancio, ieri a Palazzo Ducale, hanno affrontato l’aggiornamento del programma triennale degli acquisti con le variazioni sul Dup 2025-27. Una delle novità, attesa da un quarto di secolo, è la partenza del primo cantiere del centro intermodale, crocevia del flusso in entrata e uscita della mobilità cittadina finanziato in totale con 30 milioni di euro. «Entro dicembre - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Sanna, affiancato dal collega del Bilancio Giuseppe Masala - inizieremo con l’intervento che riguarda la riqualificazione dell’ex centrale elettrica di cui stiamo affidando i lavori».

Nelle modifiche al piano triennale delle opere pubbliche anche le bonifiche in capo al settore Ambiente che permetteranno l’avvio, nel 2026, di altri due lavori limitrofi del centro intermodale: quelli della piazza e del parcheggio che daranno su corso Vico. Confermato l’arrivo di quasi 2 milioni di euro, tutti Pnrr, per il restyling di 4 palestre, tre relative all’istituto comprensivo Tola e una per l’IC Monte Rosello Basso. Dalla cassaforte regionale invece i 350mila euro per rifare il tetto della scuola di via Rockfeller compromesso dalla tromba d’aria di fine 2024 che aveva costretto i piccoli studenti a spostarsi in altri plessi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

Acqua, invasi semivuoti Allerta nel sud dell’Isola

Scorte ridotte di un terzo, tagli alle irrigazioni Perra (ente di bonifica): «Agricoltura in ginocchio»  
Piera Serusi
L’emergenza

La Febbre del Nilo fa ancora paura

Sardara, contagiato un anziano: è il secondo caso nel Medio Campidano 
Santina Ravì
Regione

Finanziaria 2026,  pochissime risorse  e già impegnate

Cento milioni “liberi” ma destinati alla sanità Polemica sui trenta vincolati per gli aeroporti 
Roberto Murgia
Bilancio

Manovra, alta tensione sugli affitti brevi

Si tratta anche sul contributo delle banche e sui fondi per le Forze dell’ordine 
Ancona

Stupratore assolto: «Lei non era vergine»

Sentenza choc: per i giudici la 17enne avrebbe dovuto intuire la situazione 