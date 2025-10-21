Centro intermodale, apre il cantiere 

Sport, soldi e l’agognato incipit della futura porta di Sassari. Le commissioni Lavori pubblici e bilancio, ieri a Palazzo Ducale, hanno affrontato l’aggiornamento del programma triennale degli acquisti con le variazioni sul Dup 2025-27. Una delle novità, attesa da un quarto di secolo, è la partenza del primo cantiere del centro intermodale, crocevia del flusso in entrata e uscita della mobilità cittadina finanziato in totale con 30 milioni di euro. «Entro dicembre - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Sanna, affiancato dal collega del Bilancio Giuseppe Masala - inizieremo con l’intervento che riguarda la riqualificazione dell’ex centrale elettrica di cui stiamo affidando i lavori».

Nelle modifiche al piano triennale delle opere pubbliche anche le bonifiche in capo al settore Ambiente che permetteranno l’avvio, nel 2026, di altri due lavori limitrofi del centro intermodale: quelli della piazza e del parcheggio che daranno su corso Vico. Confermato l’arrivo di quasi 2 milioni di euro, tutti Pnrr, per il restyling di 4 palestre, tre relative all’istituto comprensivo Tola e una per l’IC Monte Rosello Basso. Dalla cassaforte regionale invece i 350mila euro per rifare il tetto della scuola di via Rockfeller compromesso dalla tromba d’aria di fine 2024 che aveva costretto i piccoli studenti a spostarsi in altri plessi.

