Centro intermodale ancora chiuso 

Gli autobus dovevano lasciare il terminal di viale Sardegna e “sbarcare” al centro Intermodale dal 1 agosto, per avere un congruo tempo di rodaggio e per eventuali correzioni alla viabilità cittadina, così da evitare la congestione del traffico nelle ore di punta. Ma del futuro capolinea Arst al centro intermodale inaugurato dalla presidente Alessandra Todde già il 1 giugno scorso, ma senza pullman, a meno di quindici giorni dall’inizio delle scuole, non c’è l’ombra. Il Comune con l’assessore Marco Canu rassicura: «Abbiamo chiesto un’accelerazione ad Arst», mentre il direttore dell’azienda regionale Carlo Poledrini promette: «Per l’inizio dell’anno scolastico tutto sarà definito».

Collaudo fatto

Già da tempo c’è il collaudo della Motorizzazione civile, ma mancherebbe l’autorizzazione dell’assessorato ai Trasporti. L’Atp che ha in gestione la struttura ha posizionato i divieti per i pedoni, tracciato la segnaletica di riferimento, posto a terra - come richiesto - i blocca ruote degli autobus. Ora si attende che venga annunciata la data di partenza. «Noi siamo pronti - ammette il direttore dell’Atp, Mauro Piras – abbiamo anche già ottenuto l’autorizzazione per spostare all’Intermodale il capolinea della linea 6 del trasporto pubblico cittadino, quella museale». Anche l’assessore comunale alla viabilità Marco Canu ammette e non nasconde la preoccupazione. «Avevamo fatto un sopralluogo per individuare le fermate intermedie e chiesto di partire dal 1 settembre per avere il tempo, prima dell’avvio dell’anno scolastico, di calibrare eventuali modifiche alla viabilità. Ho anche ipotizzato l’opportunità di anticipare gli arrivi di 10 minuti così da permettere un decongestionamento. Attendiamo Arst a cui abbiamo chiesto un’accelerazione»,

Centro vuoto

Per ora, senza i pullman dell’Arst che usino l’Intermodale come capolinea, anche il parcheggio non riesce a decollare. Desolatamente vuoto. E il timore è che nelle rotonde dello Zonchello e del Quadrivio, con l’avvio dell’anno scolastico e il moltiplicarsi delle corse, vada in tilt il traffico in ingresso e in uscita della città. Ipotesi più che realistica considerando che la viabilità in città è azzoppata dalla chiusura della galleria di Mughina che consente di deviare una parte del traffico sulla circonvallazione. Il direttore dell’Arst è più chiaro: «In relazione all’apertura del centro intermodale, confermo - dice Poledrini - che sono in via di completamento tutte le modifiche dei percorsi delle oltre 20 linee interessate che subiranno variazioni, seppure limitate. La variazione di tutti i capolinea rispetto a viale Sardegna – spiega – ha reso necessario individuare i percorsi più adeguati per evitare di penalizzare i viaggiatori in termini di fermate utilizzabili. In ogni caso per l’inizio del prossimo anno scolastico tutto sarà definito».

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