Centro intermodale, allarme traffico 

Ore 10.30. Il momento di punta con l’apertura degli uffici e l’arrivo di pendolari e studenti in città è passato da un po’. Eppure al centro di Nuoro il traffico è paralizzato. Per percorrere in auto la rotonda del Quadrivio, nel tratto di viale del Lavoro o di via Lamarmora, serve tanto tempo e pazienza. L’incrocio più importante della città è congestionato. Le rotonde, tra via Mannironi e via Trieste e quella tra viale Sardegna e via Lamarmora e viale Repubblica, non fanno scorrere il traffico. Con la galleria di Mughina chiusa, così come la Pedemontana, il traffico di Nuoro è tutto là. Il copione è identico ogni mattina. Ma è solo l’antipasto di quello che potrebbe accadere tra poche settimane quando in quel tratto di strada arriveranno anche i mezzi diretti al Centro intermodale, che aprirà a breve. A lanciare l’allarme è Tonino Frogheri, del circolo socialista Catte: «Si intervenga prima che sia tardi».

Senza piano di viabilità

Nuoro, capoluogo di provincia, non ha un piano di viabilità operativo. Il Pums, il Piano urbano di mobilità sostenibile, approvato nel 2023 è rimasto sulla carta. Non è mai diventato operativo. Un progetto con zona pedonale, nuove piste ciclabili, eliminazione di parcheggi, allargamento Ztl. Avrebbe dovuto prendere atto delle osservazioni dei cittadini, ma con la caduta delle commissioni consiliari e poi la crisi politica si è arenato sulla carta. Non solo, l’amministrazione è rimasta orfana di una figura fondamentale: l’ingenerare del Traffico. Il dipendente due anni fa è passato alla Regione, non è mai stato sostituito. Non basta il gran lavoro dell’ufficio traffico.

L’allarme

«Tutti gli automobilisti sanno cosa significa attraversare a certe ore quel tratto di strada attorno alle principali vie, immaginiamoci cosa succede quando in via Trieste ci saranno alle 8 anche i pullman diretti al Centro intermodale - dice Frogheri - è necessario intervenire per alleggerire l’incrocio, magari spostando l’ingresso dello Zonchello in via Ragazzi del 99, dove c’è il muro pericolante e facendo quello che l’amministrazione tentò di fare negli anni Ottanta quando c’era un accordo per acquisire dall’Anas la casa cantoniera, che non ha più i compiti di una volta, in cambio di un immobile comunale. Così via Lamarmora potrebbe avere sbocco diretto verso via Mannironi».

