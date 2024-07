Centro intermodale a mezzo servizio 

Vent’anni di attesa, ai quali va sommato un altro giro di calendario dall’inaugurazione in pompa magna. La rivoluzione del trasporto pubblico, che la nascita del centro intermodale avrebbe dovuto segnare, ancora non si vede. Nel quadro delle linee urbane la tappa è stata inserita e il parcheggio soddisfa (a malapena) le esigenze dei pendolari.

Rotonda fantasma

Per completare il trasferimento della stazione Arst da via Cagliari a via Ghilarza manca un passaggio fondamentale: la realizzazione della rotonda tra le vie Ghilarza e Marroccu. I soldi (600mila euro) la Regione li aveva promessi da tempo, ma nelle casse del Comune non sono mai arrivati. La svolta è datata 30 aprile e porta la firma della neonata Giunta di Alessandra Todde, che stanzia 4 milioni di euro per il completamento dell’infrastruttura, rotatoria compresa. «Siamo in attesa della firma della convezione», fa sapere il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu. Nel frattempo gli uffici si sono portati avanti con la progettazione, anche se di fatto la copertura finanziaria è solo sulla carta.

In programma

Oltre alla realizzazione del rondò, indispensabile per consentire il transito dei bus extraurbani, le risorse consentiranno di ultimare l’intera area. «I parcheggi saranno raddoppiati - annuncia il dirigente - l’attuale capienza, 55 posti riservati alle auto, si è rivelata insufficiente rispetto alle esigenze della città. La nuova area sosta sarà realizzata nel terreno attiguo, a ridosso del parco urbano che sta prendendo forma».

I problemi

Trovare un posto libero, soprattutto la mattina, non è un'impresa facile e molti pendolari sono costretti a lasciare l’auto parcheggiata lungo la strada. Non va meglio a chi predilige la mobilità sostenibile e sceglie le due ruote: di rastrelliere per le bici neppure l’ombra. Tra gli interventi previsti, anche la riqualificazione di via Ghilarza. Non resta che attendere l’accredito, poi ci saranno i tempi tecnici per bandire la gara d’appalto per affidare i lavori. Difficile, se non impossibile, rispettare il cronoprogramma inserito nel Piano delle opere pubbliche che indicava il 2024 come termine ultimo per il completamento della rotonda. Per la vera rivoluzione c’è ancora da attendere, sperando che la svolta sia tale anche per i cittadini delle frazioni, oggi penalizzati da orari e fermate poco funzionali.

