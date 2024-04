«Centro in agonia? Affitti alle stelle» 

Vecchi, cari e in alcuni casi anche con abusi edilizi. Sono gli immobili presenti nel centro storico di Cabras, in tutto 1.500 (Solanas compresa): parte del paese dove negli ultimi anni tanti operatori commerciali hanno abbassato le loro serrande perché le spese erano più alte delle entrate. Il sindaco Andrea Abis sulle difficoltà nel mettere in piedi un’attività commerciale all'interno di un’area di 300mila metri quadri, è molto chiaro: «La colpa non è del Comune ma della parte privata. Solo i proprietari degli immobili possono dare una mano a chi vorrebbe investire».

Affitti alti

Abis fa una fotografia partendo dal caro affitti: «Il canone che viene chiesto agli operatori è spesso molto alto. Non bisogna dimenticare che da novembre a marzo i turisti non ci sono e il centro sopravvive solo grazie ai residenti. Ecco perché chiedo a chi potrebbe mettere a disposizione una struttura di abbassare le cifre. Meglio avere in tasca qualche centinaio di euro in meno piuttosto che tenere le porte dell’immobile chiuse. Anche perché le tasse vanno pagate ugualmente».

Case disabitate

Nel centro storico su 967 unità abitative 159 sono disabitate: «Non poche - puntualizza Abis - Eppure queste potrebbero diventare utili alla comunità. È quasi assurdo che non ci sia un negozio di abbigliamento o di calzature. I turisti non trovano un costume da bagno o prodotti tipici. Sono contento che a giorni inaugureranno due nuove attività nel settore della ristorazione».

Gli abusi

Ma c’è anche un altro aspetto: molti immobili presentano abusi edilizi. «Tutti risolvibili, che sia chiaro - dice Abis - Intanto però molto spesso impediscono l’acquisto attraverso un mutuo. Le banche non concedono denaro se tutto non è in regola». Ma ci sono edifici anche molto vecchi: «Spesso appartengono a più eredi che non si mettono d’accordo per la ristrutturazione - va avanti Abis - E nel frattempo l’immobile rimane chiuso».

Il Piano

Il Comune intanto non è rimasto a guardare. Un anno fa ha adottato il Piano particolareggiato del centro storico, strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica ed edilizia. «Il primo obiettivo è riattivare il settore edilizio - dice Abis - il secondo è definire un’agenda che metta in piedi progetti di riqualificazione urbanistica». Il documento ha avuto il parere dell’Ufficio della tutela del paesaggio. Ora gli uffici stanno formulando le integrazioni.

