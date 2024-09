Centro giovani nel mirino: «Uso parziale» 

«Il Centro giovani diventi un polo polifunzionale e venga reso fruibile alla consulta giovanile». La richiesta è di Gioventù nazionale, che torna sul tema degli spazi inutilizzati nell’ex Monte Granatico di via XX Settembre.

«Il centro viene utilizzato esclusivamente dalla Scuola civica di musica, senza sfruttare appieno il potenziale di una struttura nel cuore della città. Questa potrebbe essere resa fruibile alla consulta giovanile, ai gruppi musicali per le prove, alle imprese e ai cittadini per sviluppare attività di co-working o, magari, ai giovani per attività di studio»,propongono i giovani di FdI. «Più volte abbiamo denunciato la situazione in cui versa il centro storico: dalla sicurezza dei pedoni in via Garibaldi, fino alla gestione del centro giovani. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale si faccia carico della questione, restituendo alla città e ai giovani un centro polifunzionale per il quale sono state investite risorse significative».

