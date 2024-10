Centro giovani, attesa per la riapertura 

«Ancora una breve attesa e il Centro giovani sarà nuovamente a disposizione dei cittadini di Assemini»: l’assessora alle Politiche sociali, Antonella Mostallino, rassicura sul futuro del servizio comunale chiuso ormai da tre mesi. «L’amministrazione - spiega - sta portando avanti le procedure della gara d’appalto». Il Centro giovani è stato affidato in gestione dal 2017 fino ad agosto, quando il contratto è arrivato alla sua regolare scadenza. «Rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 25 anni - prosegue - il servizio ha finalità aggregative e socializzanti. Nel centro i fruitori trovano occasione di incontro, stimolo alla condivisione di opinioni nonché opportunità di espressione della propria creatività e personalità, il tutto in uno spazio protetto circondato dal verde. All’interno i ragazzi hanno a disposizione tre sale: una polifunzionale, una sala prove musicale insonorizzata e una sala teatro e videoproiezioni».

Le perplessità

A tre mesi dalla chiusura alcuni cittadini si dicono preoccupati: i tempi necessari all’affidamento del nuovo appalto si allungano più del previsto. Franca Garau, madre di una ragazza disabile, domanda: «Qualcuno può aiutarci ad accelerare la riapertura del Centro? È molto utile ai nostri giovani, compresa mia figlia Giulia che chiede insistentemente di poter riprendere a svolgere le attività in uno spazio dove si sente inclusa». Garau ha chiesto delucidazioni sulle tempistiche anche in Comune: «I Servizi sociali mi hanno gentilmente risposto di aver sollecitato la Città metropolitana che cura l’appalto. Ma purtroppo, come succede spesso in Italia, la burocrazia è lenta».

Il disappunto

Sulla questione si esprime anche la consigliera di opposizione Niside Muscas: «Il Centro giovani rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la prevenzione e l’intervento del disagio giovanile e del disagio psicosociale. I servizi offerti sono essenziali per garantire il sostegno e l’inclusione delle persone più vulnerabili nella nostra comunità. Ogni giorno di ritardo rischia di aggravare situazioni già delicate, per questo è necessario intervenire con urgenza».

«Un deserto»

Sulla stessa linea il consigliere Diego Corrias (M5s): «Il Centro giovani chiuso è desolante. La Giunta ha nominato un delegato per la gioventù, scelta apprezzabile ma totalmente priva di riscontro: è chiuso anche lo Sportello Europa, il FabLab non esiste più, come non esiste una consulta. Un deserto. Oltre alle nomine di facciata, non siamo un paese per giovani».

Le rassicurazioni

«I tempi per l’aggiudicazione del servizio - precisa Mostallino - non dipendono da noi. La gara d’appalto è in corso e alcune informazioni non possono ancora essere divulgate ma posso già dire che abbiamo incrementato l’importo del servizio. Sia chiaro: non stiamo chiudendolo, come qualcuno potrebbe far credere, ma semplicemente attendendo che vengano espletate le procedure di gara».

RIPRODUZIONE RISERVATA