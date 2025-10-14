Centro estivo, è polemica 

Si accende in Consiglio comunale a San Gavino la polemica sulla frequenza del centro estivo rivolto a bambini e a ragazzi. I cinque consiglieri di minoranza hanno chiesto chiarimenti con un’interpellanza (primo firmatario Bebo Casu) sui risultati dello spazio per i minori e contestato il costo che avrebbe penalizzato molte famiglie con difficoltà economica. «È stato proposto un centro estivo a compartecipazione economica e a numero chiuso dando la possibilità di iscrizione solo a 100 famiglie, le altre hanno dovuto trovare un’alternativa perché il Comune non ha risposto alle loro esigenze», scrivono i consiglieri.

Ma l’assessora ai Servizi sociali Rachele Carrisi si dice soddisfatta del servizio: «Le attività sono state ripensate per favorire la partecipazione dei bambini del centro estivo e soddisfare le esigenze delle famiglie. Il 60 per cento di queste ha compilato un questionario di gradimento: tra loro il 62% si è detto soddisfatto del tutto del servizio, il 34,9 abbastanza. Gli iscritti in totale sono stati 76 della fascia della scuola dell’infanzia e della primaria mentre la fascia delle medie non è stata inserita ed è quella che maggiormente ha mostrato disinteresse negli anni scorsi con un’assenza superiore al 60 per cento degli iscritti. La frequenza di quest’anno dei bambini è superiore all’80 per cento».

Di avviso opposto è il consigliere Bebo Casu: «Dal resoconto giudico un fallimento il centro estivo. Nel 2024 c’erano 257 iscritti mentre nel 2025 con il numero chiuso a cento ci sono state 76 iscrizioni. Questo significa che circa 180 famiglie hanno rinunciato al servizio comunale e hanno cercato altre soluzioni, un fatto probabilmente è dovuto agli alti costi (partiva dai 45 euro per chi aveva Isee zero sino ai 270 euro). Il centro estivo era diventato un riferimento importante per l’estate dei bambini, ora non lo è più. In 12 mesi l’amministrazione ha rinunciato ad essere un riferimento dilapidando il patrimonio costruito negli anni passati», conclude il consigliere di minoranza Casu.

