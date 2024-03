«Centro educativo sempre aperto, gli orari concordati con gli anziani» 

Gli orari sono stati concordati con gli anziani iscritti – in tutto 124 - ma se dovessero emergere ulteriori esigenze si potranno ricalibrare. Il Comune replica così a quei pensionati che nei giorni scorsi avevano chiesto di poter frequentare il Centro socio educativo intergenerazionale di piazza IV Novembre tutti i pomeriggi (possibilità che per ora è concessa solo il lunedì e il mercoledì) oltre che la mattina.

Dopo aver precisato che il Centro «è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14 e i pomeriggi dalle 15 alle 20, il sabato dalle 9 alle 12» dal Comune spiegano in una nota che «eventuali rimodulazioni orarie in vista del periodo estivo e, o integrazione di ulteriori aperture pomeridiane» saranno valutate «in relazione alle esigenze portate dagli iscritti frequentanti», i quali «hanno accolto l’apertura del Centro con la consapevolezza che trattasi di un Centro educativo intergenerazionale, la cui disponibilità degli spazi non è a solo loro uso esclusivo, ma destinata a fasce diverse d’età con bisogni specifici, anche diversi dai propri. Gli anziani, nello specifico, si sono sempre dimostrati disponibili al confronto e al dialogo con gli operatori per una fruizione degli spazi nel rispetto di tutti».

Sottolineato che molti di quelli che si sono lamentati «non risultano iscritti alle attività del Centro», la nota del Comune conclude confermando «di restare a disposizione per un confronto con gli stessi per capire le loro specifiche esigenze, compatibilmente con la natura polifunzionale e non esclusiva degli spazi».

