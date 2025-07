Centro e borgata, un’estate ricca di eventi  

Rappresentazioni teatrali, concerti, esposizioni di prodotti tipici e artigianato locale ma anche serate dedicate ai giochi d’acqua, esposizioni d’auto d’epoca e degustazione di birre artigianali. Dal centro alla borgata di Sant’Isidoro sono 15 le serata organizzate per “Sere d’estate a Quartucciu”.

Diversi i luoghi individuati dall’amministrazione comunale: dal parco Sergio Atzeni al teatro Olata fino al centro agroalimentare di Sant’Isidoro passando per le vie del centro cittadino.

Il calendario

Si comincia venerdì al parco Atzeni con l’acqua party e la merenda per i bambini dalle 16,30. Sabato l’esposizione di produttori e artigiani locali dalle 19,30 in via Rosselli, alle 21 disco dance con Happy Island. Il 18 dalle 21,30 in via Pertini concerto dei “Tieni il tempo”, cover band degli 883. Sabato 26 il primo appuntamento al centro agroalimentare di Sant’Isidoro con La Festa della pecora dalle 20. Domenica 27 al teatro Olata con “Mina ritratta in bianco e nero”. Il primo di agosto si riparte da Sant’Isidoro con l’esposizione, degustazioni e serata musicale con Borgo in Festa. Sabato 2, domenica 3 e venerdì 8 altre iniziative culturali al teatro Olata e il 10 si torna a Sant’Isidoro per l’Acqua Party. Il 22 cena sotto le stelle al parco Atzeni, sabato 30 “Quartucciu sotto le stelle” in via Nazionale con l’esposizione di auto e moto d’epoca. Venerdì 5 settembre Blues & Beer con degustazioni di birre di cibi e birra con musica dal vivo, la chiusura venerdì 26 settembre al teatro Olata con lo spettacolo “Quel mattino di Marzo”.

Accolti i suggerimenti

«Abbiamo stilato un programma di tutto rispetto anche grazie ai suggerimenti che sono arrivati dai cittadini e sulla base di quanto abbiamo osservato negli anni scorsi», spiega l’assessora Elisabetta Contini. «Abbiamo puntato sugli spettacoli musicali cercando anche momenti di aggregazione. La scelta è stata quella di pensare anche ai più piccoli. Considerando anche che questa estate è partita con temperature molto alte abbiamo quindi cercato di dare un’impronta diversa rispetto agli anni scorsi. Saranno coinvolte maggiormente anche via Rosselli e via Nazionale, questo ci darà modo di dare visibilità alle attività produttive che verranno coinvolte grazie all’impegno dell’assessore Carlo Secci. Avremo un maggiore riscontro anche nell’area di Sant’Isidoro». Conclude l’esponente della giunta Pisu, «abbiamo coinvolto le associazioni culturali del territorio e devo elogiare il consigliere Simone Santabarbara: si è speso anima e corpo e le sue idee ci hanno dato una spinta in più».

RIPRODUZIONE RISERVATA