Oristano.
11 novembre 2025 alle 01:36

Centro “Donna Eleonora”, un mese per dire no alla violenza 

Un mese per dire basta alla violenza di genere. Il Centro antiviolenza “Donna Eleonora” e l’associazione Prospettiva Donna, con il sostegno di enti e istituzioni locali, inaugurano la terza edizione del festival di Sensibilizzazione per il contrasto alla violenza contro le donne. La città si accende di arte, parole e testimonianze con l’apertura delle mostre fotografiche “Adesso sono viva” di Benedetto Mameli e Simona Arrai, e “Gli occhi delle donne”, realizzata con le ospiti del Centro e della Casa rifugio. Nello spazio espositivo di via Garibaldi 13 anche “Il filo invisibile” e “MeDea”, opere nate dai laboratori creativi del Centro, dove il dolore si trasforma in espressione e rinascita. Da sabato si entra nel vivo con incontri, reading, dibattiti e performance. Ad aprire il programma sarà “Volevate il silenzio. Avete la mia voce” di Patrizia Cadau, un grido potente contro ogni forma di sopraffazione. Tra i momenti più attesi: il 21 un focus sul ruolo dei media nella violenza simbolica, il 24 Francesca Spanu con il suo “Il corpo sbagliato” e il 25, giornata simbolo dell’iniziativa “Orange the World”, l’incontro con la Rete antiviolenza accompagnato dalle coreografie di Carlo Petromilli e Claudia Tronci, seguite dalla consegna di 300 stelle create nei laboratori BurRumBàlla, simbolo di sorellanza e forza. Il Festival proseguirà fino all’11 dicembre tra musica, arte e formazione coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini. ( m. g. )

