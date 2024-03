Centro don Orione, festa per i 20 anni 

Partono oggi i festeggiamenti per il centro diurno Don Orione di Selargius che compie vent’anni. La struttura, dove vengono seguiti più di 40 anziani e i loro caregiver con diagnosi di demenza, è stata infatti inaugurata l’8 marzo del 2004.

«Sono stati 20 anni di attività intensi, con moltissime famiglie che si sono rivolte al centro per cercare supporto e aiuto», racconta Alessandro Pusceddu, responsabile della struttura. Oggi alle 10,30 la messa e un buffet aperto ai familiari e agli amici che hanno accompagnato negli anni gli operatori nel loro lavoro. Poi la festa per il ventennale proseguirà il 15 maggio: al mattino un convegno per raccontare la storia del centro, nel pomeriggio verrà celebrata dal direttore provinciale Don Giovanni Carollo una messa per commemorare i 20 anni di canonizzazione di San Luigi Orione.

