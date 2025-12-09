Centro diurno,  via libera alla variante  

A Samugheo voto unanime del Consiglio su una variate definitiva al Puc. La richiesta dell'associazione “Il Giardino fiorito” per la concessione in diritto di superficie per 99 anni di un’area su cui realizzare un centro socio-educativo diurno risale a due anni fa. Richiesta accordata per 2000 metri quadri in località Paules ma è stato necessario adeguare il Puc alle nuove esigenze. Nell’ultima seduta di Consiglio è arrivato il via libera alla variante urbanistica.

Si fa più concreta la realizzazione del sogno dell’associazione che si occupa di persone con disabilità, dando un aiuto concreto alle famiglie. Vent’anni fa era stato un gruppo di genitori a dare vita al progetto per aiutare non solo per i propri figli ma anche quei ragazzi e quelle famiglie che necessitavano di un aiuto maggiore. Con il tempo è nata l’idea di realizzare una struttura per ospitare quanti frequentano il centro diurno. Nei mesi scorsi anche 200mila euro dalla Regione, ora si parte. ( a.o. )

