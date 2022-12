Centro dialisi senza medico 

Visita cardiologica ad Oristano, ecodoppler a Nuoro. Prendere o lasciare. Un diabetico per questi esami deve fare salti mortali, girando mezza Sardegna ed elemosinando al Cup una visita specialistica. Fatto che non appare per niente semplice. È una delle tante situazioni di disagio a cui, da qualche tempo, vanno incontro i malati del Marghine, emersa mercoledì sera in un incontro a Birori tra il comitato per la tutela della salute e una rappresentanza dei sindaci del Marghine, capeggiata dal presidente dell’Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca. Per tutti la sanità è alla deriva.

Senza pediatra

«La situazione peggiora di giorno in giorno - dice il coordinatore del comitato per la salute, Francesco Nieddu - qui ci sono solo macerie e su queste non si può costruire niente. Centinaia di persone sono senza il medico di base, tanti bambini sono senza assistenza pediatrica. Non parliamo di altri servizi essenziali, che rischiano di scomparire del tutto. La maggior parte sono stati già drasticamente ridimensionati».

Nefropatici

Poi la grave situazione che si verrà a creare dopo il 31 dicembre: il centro dialisi si ritroverà senza un medico nefrologo. «Da gennaio, se nulla accade in questi giorni, i dializzati si ritroveranno senza assistenza. In questo distretto le emergenze sono tante e non si intravedono vie d’uscita». Silvia Cadeddu, presidente comitato sociosanitario del distretto di Macomer, aggiunge: «Siamo allo sfascio totale. Si va avanti senza regole. Occorre cambiare rotta». Arca: «Occorre chiarire la situazione col direttore generale della Asl per capire cosa si intende fare per il nostro territorio». Dello stesso avviso Rita Zaru, sindaca di Noragugume: «Siamo in trincea e le soluzioni non arrivano. Occorrono la mobilitazione e la presenza più attiva di tutti i sindaci, per far recepire le istanze del territorio. Non dobbiamo rassegnarci». Nell’incontro è stato preso in esame l’atto aziendale presentato dal direttore generale della Asl. «Questo non è stato messo a valutazione, un’offesa grande nei confronti dei sindaci - dice Nieddu - chiediamo al direttore generale di venire qui e spiegarci, con parole comprensibili, cosa intende fare per il riordino della sanità nel territorio». Da qui la richiesta di un incontro da tenersi a Macomer, entro la prima settimana di gennaio.