Centro diabetici in via Bizet, arriva l’ok del Consiglio 

Via libera all’arrivo del centro di diabetolgia nell’ex centro per l’impiego di via Bizet. La proposta era contenuta in un ordine del giorno portato dallo stesso sindaco Graziano Milia in Consiglio comunale.

«Un servizio importante, che inaugura una nuova fase di prossimità e di maggior presenza dei servizi socio-sanitari nel nostro territorio», ha detto Milia durante il dibattito nell’aula di via Porcu. «Già in passato avevamo sottolineato in più di un’occasione che non era pensabile continuare a mantenere un assetto che all’interno della Città Metropolitana vedeva l’80 per cento dei servizi accentrato sul capoluogo. Questa scelta va nella giusta direzione del decentramento e della distribuzione dei servizi nell'ambito dell'intera Città Metropolitana», ha spiegato il sindaco. «Verrà ora dato impulso da parte dei nostri uffici alla stipula di un contratto di comodato d’uso di congrua durata per l’assegnazione dei locali di via Bizet alla Asl 8: gli spazi ammontano a circa 400 metri quadri, sufficienti per rispondere alle necessità dei 1.700 diabetici quartesi e dei 4.900 provenienti dal Brotzu».

Un primo passo all’interno di un percorso studiato dall’amministrazione per ampliare i servizi pubblici, sanitari ma non solo, in città. Il discorso si allarga infatti anche alle due strutture comunali di via Cilea, l’ex casa del pensionato dove si vuole realizzare uno studentato, e la palazzina un tempo della solidarietà che sarà trasformata in una casa per i senzatetto.

Sull’arrivo del centro per i diabetici in via Bizet c’è stato il sì di tutto il Consiglio comunale ma nei giorni scorsi il sindacato Usb Sanità aveva contestato la scelta annunciando una dura mobilitazione.

La politica quartese però è tutta dalla stessa parte: «È giusto che i servizi siano decentrati e ben distribuiti all’interno dell’area metropolitana», il commento di Francesco Piludu, del gruppo Io sono Quartu. «Bisogna ragionare anche sul problema parcheggi, non tanto per chi arriva quanto per i residenti», ha sottolineato Michele Pisano, FdI. «Finalmente un’amministrazione protagonista nel fornire servizi ai pazienti, quartesi e della Città metropolitana», ha aggiunto Stefano Busonera di Rinascita.