Centro di supporto per chi assiste 

Un vuoto da riempire a favore dei caregiver. L’associazione “Ora Noi” offre un sostegno a tutte le persone che assistono i propri familiari non autosufficienti, inaugurando una sede in via Carducci, nel quartiere di Monte Rosello. Un impegno volto a spezzare la solitudine di uomini e donne travolte da quello che Mario Assanti, presidente dell’Associazione di promozione sociale, definisce “uno tsunami”. «Siamo in quattro - dice al margine del primo incontro di sabato - e diamo loro supporto legale, pedagogico e psicologico senza mai invadere la sfera privata». Quello dei caregiver è un mondo dove le malattie croniche e le patologie dei propri cari rappresentano compagne di viaggio dai“bagagli ingombranti che, nella sofferenza della quotidianità, sono difficili da trasportare. Tra queste le leggi e le normative, nazionali e regionali, di cui si può usufruire ma nelle quali è complesso orientarsi per un neofita e che grazie all’aiuto di “Ora Noi” diventano pesi più facili da gestire. Burocrazia a parte, e tralasciando che, nonostante la legge regionale, non esistono ancora fondi per la categoria, il vero ostacolo viene però da un compito, quello dell’assistenza, affrontato con grande sacrificio, talvolta compromettendo la propria salute. «In tanti purtroppo si ammalano a loro volta, anche perché spesso colpiti dai sensi di colpa, pensando di non fare abbastanza e bene per i parenti». Per questo l’Aps offre percorsi psico-pedagogici, individuali e di gruppo, oltre a seminari e corsi per offrire competenze teoriche e pratiche, con l’obiettivo di sorreggere i caregiver familiari. (e. f.)

