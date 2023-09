«Centro di salute mentale a rischio» 

«Di tre psichiatri al momento uno si trova in malattia a seguito di un’aggressione da parte di un malato e un altro a breve andrà in pensione. A rischio c’è il servizio del Centro salute mentale d’Iglesias». Claudia Zuncheddu (portavoce della Rete sarda difesa sanità pubblica) e la referente del Sulcis Iglesiente Rita Melis, lanciano l’allarme sul destino della sede ubicata all’ospedale Santa Barbara, che a detta dell’associazione sarebbe a rischio “trasferimento” in quel di Carbonia.

Preoccupazione

«La minaccia del trasferimento accresce le preoccupazioni dei pazienti e delle famiglie. - spiegano Zuncheddu e Melis - Di certo in questi anni il trasferimento anche di interi reparti, da un ospedale all’altro, ha implicato la chiusura dei servizi da una parte e l’implosione da sovraccarico dall’altra, con compromissione dell’assistenza sanitaria ai malati». Dalla direzione generale della Asl Sulcis Iglesiente, smentisce che il Centro di Salute Mentale (Struttura complessa unica con le due sedi d’Iglesias e Carbonia) sia rischio: «Non ha subito – dice – e non subirà alcuna chiusura e sono entrambe operative sui propri territori di pertinenza».

Ma per la Rete Sarda, lo staff del servizio del Cim, che oltre ai tre psichiatri, è completato da due psicologhe, quattro infermieri, tre educatori e altrettanti tecnici per la riabilitazione psichiatrica, è decisamente insufficiente per garantire l’assistenza di malati sia nella sede ambulatoriale, che a domicilio: «Si continua ad ignorare la grave carenza di personale sanitario per un servizio così sensibile. - proseguono Zoncheddu e Melis - e per la vasta area territoriale che il Centro di salute mentale d’Iglesias copre, da Nuxis a Narcao, a Portoscuso, a Carbonia».

Il presidio

Il servizio, lo scorso anno, ha servito oltre 1.300 pazienti e per Efisio Aresti, segretario territoriale della Uil Fpl, rappresenta un punto fermo che non deve assolutamente essere messo in discussione: «Il problema potrebbe porsi dal prossimo gennaio qualora non si facesse nulla per sostituire il responsabile di reparto che andrà in pensione. - dichiara Aresti - Sarà mia premura confrontarmi con la direzione generale e sollecitare una programmazione che scongiuri delle difficoltà all’interno della dotazione organica». Limitazioni sulla dotazione organica che continua rappresentare il cruccio principale del sistema sanitario pubblico: «Anche in Asl Sulcis occorre confrontarsi con i fatti e con i tempi. - spiega il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu - I fatti dicono che siamo in una drammatica carenza di figure professionali per gli esiti di errate programmazioni formative e per la scarsa attrattività delle professioni stesse. I tempi attestano che solo con l’unità d’intenti di tutto il territorio, si può provare ad uscire dall’impasse».

RIPRODUZIONE RISERVATA