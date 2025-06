Centro di ricerca a Surigheddu 

Sostenibilità, biodiversità e alta qualità della produzione agricola. Nasce in Sardegna il primo centro di agricoltura di precisione per la ricerca e lo sviluppo dell’agroindustria, al servizio delle piccole, medie e grandi imprese del settore agricolo. Il Centro Interdipartimentale Innovative Agriculture IA dell’Università degli Studi di Sassari, ha preso casa nelle tenute regionali di Surigheddu ed è stato inaugurato ieri dal rettore Gavino Mariotti, dal sindaco Raimondo Cacciotto e dell’assessore al Bilancio, Enrico Daga, assieme al direttore del Dipartimento di Agraria, Ignazio Floris. In rappresentanza dell’assessore regionale all’Agricoltura era presente Francesco Piroddi. L’area si estende per 54 ettari, 22 dei quali destinati alle coltivazioni, poi ci sono 4 laboratori e un’aula didattica da 30 posti che può trasformarsi in sala conferenze. Infine gli uffici per il personale dipendente e tre serre per le coltivazioni protette, realizzate precedentemente per le esigenze del Centro di Biodiversità vegetale (CBV) Uniss. Il nuovo Centro IA, diretto dal professor Filippo Gambella, docente del dipartimento di Agraria, lavorerà seguendo i criteri della specializzazione intelligente e dell’industria 4.0 e supporterà le imprese. Non solo. Ospiterà due Summer School, la prima rivolta a studentesse e studenti neodiplomati con l’obiettivo di accompagnarli nel passaggio verso il mondo universitario attraverso un percorso di orientamento dedicato all’agricoltura sostenibile e innovativa, mentre la seconda sarà una Summer School internazionale rivolta a laureati e professionisti attivi nel settore dell’innovazione in acquacoltura.

