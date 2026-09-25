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26 settembre 2026 alle 00:32

Centro di ricerca a Sos Enattos, ditta di Ravenna avvia il cantiere 

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Nei giorni scorsi è stato firmato il documento di consegna lavori che sancisce l’avvio effettivo della costruzione di Et-SunLab, il centro di ricerca che sorgerà a Sos Enattos, sito candidato a ospitare il futuro osservatorio di onde gravitazionali Einstein telescope. La ditta vincitrice dell’appalto in seguito a un bando di gara europeo è Ar.Co.Lavori società cooperativa consortile, con sede a Ravenna. Previste due scadenze: una intermedia, al 4 settembre 2027, che punta a rendere operativi alcuni laboratori del centro di ricerca, e quella finale del 14 giugno 2028.

Et-SunLab è finanziato con circa 10 milioni di euro dalla Regione e altrettanti divisi tra Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale di astrofisica e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il 15 dicembre la concessione in uso gratuito a Infn, Inaf e Ingv dell’area di 13 mila metri quadrati destinata al centro di ricerca, di proprietà di Igea, a luglio a Sos Enattos la posa della prima pietra. Prevista la realizzazione di un centro di ricerca, didattica e divulgazione scientifica nell’edificio ex-Rimisa e di un laboratorio sotterraneo multidisciplinare. SunLab, alle cui attività collaboreranno anche le università di Cagliari e Sassari, ospiterà attività di ricerca e sviluppo per Et ed esperimenti di fisica a basso rumore, un osservatorio geofisico per lo studio delle strutture interne della terra e un telescopio chiamato “MezzoCielo”.

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