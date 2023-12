Centro di restauro e albergo: progetto fermo, mancano soldi  

L’albergo diffuso che doveva sorgere nella parte superiore dell' ex Genio civile, il caseggiato fatiscente presente all'ingresso di Santa Giusta, in via Giovanni XXIII, per ora rimane un’incompiuta nonostante i 3 milioni di euro arrivati dalla Regione quattro anni fa. Il Comune ha ricevuto il parere della Soprintendenza per poter iniziare i lavori: l’Ente ha fatto sapere agli amministratori che le mura vanno recuperate, visto che si tratta di un bene storico culturale risalente agli anni ‘20.

«Un problema non indifferente visto che le risorse che abbiamo non bastano per portare avanti questo lavoro che non era nel progetto - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Pierpaolo Erbì - Ora chiederemo alla Regione, alla luce di questo parere, se è possibile avere ulteriori risorse. Di fatto i lavori non possono ancora partire». Per ora rimane sulla carta l’albergo diffuso che doveva sorgere nella parte superiore dell’edificio e anche il primo centro di restauro di reperti archeologici che invece dovrebbe essere realizzato nella parte inferiore. Nel progetto è prevista anche una mostra con tutti reperti archeologici scoperti nello stagno anni fa, tra cui la famosa testa del Satiro. Un modo per offrire nuovi servizi e creare diversi posti di lavoro. L’immobile, visto il pericolo di crollo, non permette di utilizzare una delle corsie a ridosso della 131, chiusa al traffico da diversi anni. Su questo Erbì fa una promessa: «Solleciterò volta l'Ufficio tecnico per capire come intervenire per mettere in sicurezza in modo da poter riaprire la strada». ( s. p .)

