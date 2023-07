Centro di documentazione sulla storia dei Candelieri 

La storia dei Gremi e dei Candelieri raccolta in un Centro di documentazione. Istituito grazie all’accordo tra Comune, Arcidiocesi e l’Intergremio firmato nei giorni scorsi e che si avvale di un protocollo d’intesa composto da sette articoli. In cui emerge la volontà di tutelare, censire e promuovere il patrimonio documentario della festa più importante cittadina insieme a quello delle associazioni che la rendono possibile. Un modo per rendere più agevole il compito degli studiosi che intendano approfondire la conoscenza dei Candelieri. Il Centro avrà sede nell’archivio storico e sarà coordinato da un Comitato direttivo di tre persone, una per ogni ente firmatario, nove invece gli esponenti del Comitato scientifico. (e.fl.)

