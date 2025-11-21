VaiOnline
Via dei Passeri
22 novembre 2025 alle 00:45

Centro di cure, furto sventato e ladri in fuga 

Sventato furto nella notte tra giovedì e ieri in via dei Passeri, al centro di cura San Michele: qualcuno ha rotto un vetro per entrare nei locali ma l’allarme e il successivo immediato intervento di una pattuglia della società di vigilanza Sicurtecnica ha fatto fuggire il ladro (o i ladri). Sul posto anche i carabinieri della compagnia.

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza. Quando i vigilantes sono arrivati hanno effettuato un sopralluogo trovando il cancello chiuso e una finestra dei locali in frantumi. Nessuna traccia del ladro, quasi certamente fuggito prima dell’arrivo della vigilanza. Oltre al vetro in frantumi non ci sarebbero stati altri danni e non sarebbe stato portato via niente. Sul caso sono al lavoro i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile del blitz finito per fortuna (e grazie al sistema di allarme) in un nulla di fatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

COMMENTI

