Centro di cure, furto sventato e ladri in fuga 

Sventato furto nella notte tra giovedì e ieri in via dei Passeri, al centro di cura San Michele: qualcuno ha rotto un vetro per entrare nei locali ma l’allarme e il successivo immediato intervento di una pattuglia della società di vigilanza Sicurtecnica ha fatto fuggire il ladro (o i ladri). Sul posto anche i carabinieri della compagnia.

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza. Quando i vigilantes sono arrivati hanno effettuato un sopralluogo trovando il cancello chiuso e una finestra dei locali in frantumi. Nessuna traccia del ladro, quasi certamente fuggito prima dell’arrivo della vigilanza. Oltre al vetro in frantumi non ci sarebbero stati altri danni e non sarebbe stato portato via niente. Sul caso sono al lavoro i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile del blitz finito per fortuna (e grazie al sistema di allarme) in un nulla di fatto.

