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Pratosardo.
17 luglio 2026 alle 00:30

Centro di compostaggio, opposizione all’attacco sulla vendita dei terreni 

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Non si chiude con il voto del Consiglio comunale la discussione sulla variazione del Piano delle alienazioni approvato dall’aula mercoledì. Se da un lato il via libera ha riguardato anche la vendita dei dodici box di via Convento e la cessione dell’immobile della biblioteca alla Fondazione Satta, continua a far discutere la cessione di due ettari a Pratosardo destinati all’ampliamento del centro di compostaggio del Cip contestato dagli operatori. Lisetta Bidoni e Mario Carcassi, di Progetto per Nuoro, hanno espresso «forti perplessità» evidenziando come tutti gli altri punti del Piano delle alienazioni sono stati esaminati in commissione, mentre Pratosardo è arrivata direttamente in aula. Presa di posizione di altri consiglieri d’opposizione. Pierluigi Saiu e Bastianella Buffoni sottolineano: «Il Comune ha autorizzato la vendita senza progetto definitivo per risolvere il problema miasmi». Chiedono che, prima di procedere con atti definitivi, sia presentato un progetto complessivo, le risorse e un cronoprogramma. E accusano: «Il Consiglio si limita nuovamente a ratificare una decisione assunta altrove, senza pretendere garanzie per gli operatori e che fosse chiarito il futuro di Pratosardo».

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