Centro di alta formazione con l’università di Cagliari su pietre e terra cruda 

Orani avvia un Centro di alta formazione legata all’università di architettura e punta su terra cruda, patrimonio e paesaggio. L’area di “Campusantu vetzu” diventa laboratorio permanente aperto a studenti, professionisti e comunità. Il Centro nasce per ospitare summer school, corsi brevi, residenze universitarie e percorsi capaci di intrecciare competenze universitarie, professionalità locali e saperi internazionali.

Il primo tassello è il laboratorio dedicato all’architettura in terra cruda, alle culture costruttive e allo sviluppo sostenibile, realizzato in collaborazione con l’università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura. Un’esperienza sul campo con giovani sardi, francesi e portoghesi, impegnati nella lavorazione della terra, delle canne, delle pietre e dei materiali del territorio, nella sperimentazione di tecniche costruttive tradizionali e nella produzione di mattoni in terra cruda. Coinvolti i docenti Maddalena Achenza, Caterina Giannattasio e Giorgio Peghin. Da oggi al 12 ottobre altre attività, tra il 10 e il 14 ottobre atteso un gruppo dell’università di Firenze con la docente Letizia Di Pasquale. Previste collaborazioni con l’università di Ferrara, l’ordine degli architetti e il liceo artistico e l’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio di Nuoro e giornate dedicate a Nivola. «Questo percorso nasce da una visione condivisa con la Fondazione Sant’Andrea Orani e i partner universitari per dare solidità a un progetto che vuole crescere nel tempo», dice l’assessore Mariaelisa Marongiu.

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