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Selargius.
10 agosto 2026 alle 00:26

Centro di aggregazione, nuovi spazi per i nonnini 

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Stanno per partire i lavori per completare il restyling del centro di aggregazione sociale al civico 8 di via Solferino, a Selargius. Un piano di manutenzione straordinaria - finanziato dal Comune con 320mila euro - approvato dalla Giunta di piazza Cellarium mesi fa e affidato a un’impresa che partirà con i cantieri nelle prossime settimane.

Gli interventi previsti sono concentrati nella parte esterna della struttura comunale, studiati per sfruttare anche il cortile per le attività all’aperto di socializzazione dedicate agli anziani che frequentano il centro di aggregazione. In progetto la manutenzione e la tinteggiatura dei prospetti, anche per dare maggiore decoro all’immobile di proprietà del Comune, sino alla sistemazione del piazzale esterno. Non solo: le risorse stanziate dall’amministrazione guidata dal sindaco Gigi Concu serviranno anche a finanziare l’adeguamento dell’impianto fognario, delle acque bianche, a sistemare il campo bocce e i lucernari.

Nuovi spazi nel centro di aggregazione di vico Solferino, affollato ogni giorno dai pensionati residenti in città. Soprattutto donne che si alternano fra laboratori di decoupage e cucito, riciclo creativo, cineforum, incontri sull’invecchiamento attivo, cene e pranzi di gruppo, gite fuori porta. Uno spazio per i nonnini della città dove si gioca anche a carte, a biliardo, si chiacchiera e si balla.

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