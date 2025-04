Centro desertificato Il rebus parcheggi 

Ben vengano i nuovi investimenti ma cosa sarà delle poche attività rimaste in centro? Via Roma è un deserto e le prospettive nel breve periodo non sono rosee. Negozi chiusi, serrande abbassate, malumore crescente. Il sogno di Lanusei turistica non sembra essere attrattivo. I visitatori rischiano di trovare una collezione di vetrine abbandonate. Ma quali sono le idee dell’amministrazione guidata da Davide Burchi per arginare il fenomeno. «Cercheremo di creare insieme ai commercianti – spiega il sindaco Davide Burchi – le condizioni per incentivare nuove aperture anche nei locali del centro. Nello specifico pensiamo a due misure. La prima quella di creare nuovi parcheggi in centro. Alcuni sono già disponibili in via Marconi e a questi se ne aggiungeranno altri nella stessa area. Altri ancora dalla riqualificazione dell’area Villaggio Fiaschetti e in centro dall'approvazione del Puc. La seconda prevede degli sgravi fiscali, compatibilmente con le esigenze di bilancio, da dedicare alle nuove attività commerciali». Marco Melis, capogruppo d’opposizione in Consiglio comunale, apre al dialogo. «Non si è riuscito a leggere il cambiamento. Prevedere il piano del traffico sarebbe stato un presupposto da accompagnare ad azioni in favore dei commercianti come la detassazione. La sfida più difficile sarà comunque la riconquista del centro storico. Tutte le case sono vuote, luci accese una ogni tre o quattro case per un piano solo. Rioccupare il centro storico, abitarlo è l’unica soluzione per attirare nuove aperture. Bisogna investire risorse. Noi abbiamo idee precise e siamo sempre disposti a confrontarci sulle necessità di Lanusei. (si. l.)

