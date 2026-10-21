Centro del riuso, arriva il via libera alla progettazione 

Via libera alla progettazione del futuro Centro del riuso a Sestu. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo necessario per avviare l’iter per la struttura destinata alla raccolta e ridistribuzione dei beni usati ancora funzionanti. L’edificio sorgerà in un’area di 900 metri quadrati in prossimità dell’Ecocentro comunale di Is Coras e svolgerà attività complementari al servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’intervento prevede la realizzazione del piazzale in battuto, della struttura in acciaio e degli impianti elettrico, fotovoltaico e antincendio oltre all’installazione della segnaletica. Tra gli obiettivi ci sono anche la prevenzione della produzione di rifiuti urbani, il recupero di beni ancora funzionanti e la promozione di comportamenti sostenibili. Il progetto punta inoltre a sostenere iniziative di inclusione sociale, ridurre lo spreco dando una seconda vita agli oggetti ancora funzionanti, migliorare le performance ambientali comunali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di economia circolare. L’investimento complessivo è di 305mila euro: la Regione finanzierà l’opera con 290mila e 500 euro, il resto sarà coperto dal Comune. Il quadro economico prevede 210mila euro di lavori, compresi 45mila euro per gli arredi e il software gestionale del centro. La restante parte coprirà spese tecniche, Iva e costi vari.

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