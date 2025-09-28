VaiOnline
Tortolì.
29 settembre 2025 alle 01:19

Centro commerciale nell’ex Porrà 

Nuovi parcheggi in cambio dell’area acquisita dalla società Fratelli Ibba 

Via Monsignor Virgilio non muore ma si rilancia con il commercio e l’immobiliare. Nell’ex area Porrà arriva un nuovo maxistore con tanto di unità residenziali affacciate sulla strada dello shopping. La novità, nell’aria da tempo, diventa ufficiale, con il Consiglio comunale, convocato per domani, chiamato a esprimersi sulla proposta di un accordo pubblico-privato fra l’ente, che in cambio chiede la realizzazione aree parcheggi, e la società Fratelli Ibba, azienda del Gruppo Abbi, player nel settore della grande distribuzione italiana, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro e più di 1.300 dipendenti. Il gruppo opera con marchi propri e in franchising, come Crai, Despar, Centro Cash (prossimo all’apertura nell’ex Cantina sociale) e Tuttigiorni.

Lavori imminenti

L’edificio, un mix fra commerciale e residenziale in via Monsignor Virgilio, angolo via Gramsci, da parte della Fratelli Ibba, potrà essere costruito soltanto dopo il via libera dell’assemblea civica. I dettagli dell’accordo saranno più chiari dopo la seduta consiliare, ma in sostanza l’amministrazione dirà sì alla proposta dell’investitore ricevendo l’assenso alla creazione di aree di sosta che, almeno in parte, risolvano la criticità di cui soffre il centro cittadino. Far lievitare gli spazi riservati ai parcheggi è uno degli obiettivi della maggioranza, alla costante ricerca di soluzioni per cancellare l’handicap. L’operazione commerciale-immobiliare conferma la crescita d’interessa di gruppi aziendali su Tortolì. Altri colossi della grande distribuzione sono in fase avanzata per realizzare le proprie attività. Prossime le aperture di Lidl, Eurospin (che raddoppierà i punti vendita, con il nuovo negozio che sorgerà verso Is Murdegus) e Iperpan. Il maxistore Maury’s ha aperto i battenti a inizio agosto, ma anche altri marchi della Grande distribuzione sono pronti a piazzare la bandierina.

Il sindacato

Sul fronte sindacale, la futura apertura di un’attività commerciale viene salutata con favore. Il sindacato confida in un buon ritorno in termini di assunzioni. «In linea generale la Cisl - dichiara Michele Muggianu, segretario territoriale - valuta positivamente che gruppi importanti della grande distribuzione investano a Tortolì. Allo stesso modo riteniamo utile una concertazione tra le associazioni di categoria, i sindacati e le amministrazioni locali per monitorare e valutare gli impatti sul lavoro e sull’economia locale delle nuove aperture.

