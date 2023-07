Centro commerciale naturale: la scommessa del Comune 

Rilanciare il centro della cittadina e cercare occasioni di finanziamento per aiutare gli imprenditori locali. Così l’amministrazione comunale, con gli esercenti del paese, è al lavoro per costituire il centro commerciale naturale, uno strumento utile per favorire l'assegnazione di finanziamenti diretti per la promozione del commercio cittadino.

Ci crede fortemente l’assessora alle attività produttive Silvia Mamusa che ha promosso diverse occasioni di confronto e che chiama a raccolta gli operatori economici mercoledì 5 alle 20 nella sala consiliare del Comune: «In collaborazione con la consulta del commercio e delle attività produttive, abbiamo tenuto già alcuni incontri per sostenere il riavvio di questo importante strumento di animazione economica. Con diversi commercianti e con le attività che hanno già manifestato interesse alla costituzione del Ccn e stiamo raccogliendo tutta la documentazione necessaria. Abbiamo ricevuto dei chiarimenti dalla Regione: possiamo coinvolgere gli operatori economici e tutte le associazioni».

Il Comune di San Gavino invit a all’adesione tutte le attività commerciali, artigianali, produttive. «Il Centro commerciale naturale – aggiunge Silvia Mamusa - potrà consentire di avviare iniziative di animazione del centro urbano, forme aggregate di acquisto con importante risparmio economico. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare all’incontro per proseguire con questo importante progetto». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA