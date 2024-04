Centro commerciale, i dubbi in Consiglio 

Il nuovo progetto di realizzazione del centro commerciale tra via Roma e via Programmazione desta perplessità. La minoranza, guidata da Paolo Loddo, ha rilevato alcune incongruenze. «In linea di principio non siamo contrari al progetto in sé, però nelle diverse sedute di Consiglio comunale abbiamo rilevato alcune carenze», afferma Loddo. Le problematiche rilevate riguardano la proprietà del terreno dove sorgerà il grande magazzino, l’assenza di studi sull’impatto socioeconomico che avrà sul territorio e la gestione delle acque reflue, in particolare quelle meteoriche. Il centro sorgerà in un terreno sotto il livello stradale di circa due metri che, sebbene riempito, creerà un volume di acqua piovana molto elevato.

L’amministrazione comunale è consapevole di ciò: «Il problema è già noto, faremo fare le verifiche del caso a un esperto. Il centro sorgerà in un punto così basso che verrà comunque riempito e portato a livello stradale» afferma il primo cittadino Emidio Contini. Sull’assenza di uno studio socioeconomico, secondo quanto affermato da Contini il nuovo centro porterà vantaggio all’intero paese: «Siamo sicuri che i cittadini che vanno fuori paese a fare la spesa, con questo centro commerciale torneranno a Ussana».

RIPRODUZIONE RISERVATA