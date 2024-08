Centro civiltà egee, una sola richiesta per la direzione 

Ancora pochi giorni e tre presidi culturali cittadini avranno una nuova regia. Martedì prossimo scadrà il termine per partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di direttore-curatore scientifico e responsabile dei servizi educativi del museo archeologico Antiquarium arborense. La struttura intitolata a Peppetto Pau, da anni guidata dall’archeologo e docente universitario, Raimondo Zucca, dallo scorso febbraio è chiusa al pubblico per un intervento di riqualificazione. Il nuovo direttore, che rimarrà in carica tre anni, dovrà anche curare la direzione scientifica delle Torri di Mariano II, Portixedda e Torregrande. Ci sarà tempo, invece, fino al 10 settembre, per presentare la propria candidatura come direttore scientifico dell’Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul Giudicato d’Arborea e il Marchesato d’Oristano. Anche in questo caso l’incarico, finora affidato a Giampaolo Mele, avrà una durata di 36 mesi.

Intanto, il Centro internazionale per la ricerca sulle civiltà Egee, ha già il suo nuovo direttore scientifico: all’avviso pubblico di selezione per il conferimento del ruolo pubblicato lo scorso marzo ha risposto un unico candidato. Tra una settimana la commissione dovrebbe rendere ufficiale la nomina. ( m. g. )

