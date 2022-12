Centro anziani, un altro anno di attesa 

Ma non solo, alle casse comunali aveva lasciato in eredità anche 150mila euro che l’amministrazione doveva utilizzare per trasformare la struttura e comprare i mobili. La porta però è ancora chiusa e i tanti anziani del paese che vivono soli rimangono ancora in attesa di poter entrare.

Ancora quindi non si è esaudito il desiderio di Elisabetta Manca, una cittadina di Cabras deceduta diversi anni fa. La donna nel suo testamento aveva scritto di voler donare la sua casa al Comune lagunare per realizzare un centro dove gli anziani del paese potessero trascorrere le giornate in compagnia.

Gli anni passano e ancora nelle stanze di quell’immobile di via De Castro non ci sono nonnini. Anche il 2022 si chiude, infatti, senza aver inaugurato il centro anziani di Cabras. Che resta quindi nell’elenco delle incompiute.

La storia

Pochi dipendenti

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, circa un anno fa aveva dichiarato che l’inaugurazione del centro anziani era uno degli obiettivi inseriti nella programmazione degli uffici per quanto riguarda l’anno che sta per concludere. In realtà però non c’è stato alcun taglio del nastro.

«So bene anch'io che il centro anziani doveva essere già fruibile ma purtroppo sono tantissime le pratiche che devono portare avanti i dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale; troppe cose da fare e pochissimo personale, questa è la verità . Tra ferie, malattia e mobilità ci sono periodi che è un vero disastro, inutile nasconderlo. Senza dimenticare le emergenze che portano via tempo a tutto il resto. Ecco perché ci sono progetti fermi, come questo appunto, nonostante l’importanza che riveste. Il centro, una volta pronto, per tante famiglie del paese, e non solo, sarà un servizio molto utile». Sono tanti infatti gli anziani di Cabras che sono costretti a trascorrere le giornate in altri paesi.

La casa

L’edificio, all'uscita del paese andando verso Riola Sardo, si estende per 150 metri quadrati e altri 500 di giardino. La struttura, come da progetto, comprende sia una zona di accoglienza per autosufficienti o parzialmente autosufficienti, sia un centro diurno per anziani.

Nel 2018 è stato firmato il contratto con l’impresa. Alcuni mesi dopo iniziarono i lavori per interrompersi poco dopo. «Per rendere a norma la struttura mancano ancora alcune opere - tiene a precisare il primo cittadino di Cabras Andrea Abis - Così come è attualmente non è accessibile a tutti. L’ufficio tecnico sa bene che questo è uno dei progetti che bisogna portare avanti e terminare quanto prima. Non bisogna dimenticare però che in questi anni c’è stata anche la pandemia e il Covid ha rallentato tante opere. Il prossimo anno sarà sicuramente quello decisivo». Ma non solo lavori. Dopo che la struttura sarà pronta il Comune dovrà anche bandire una gara per dare in gestione l’immobile a una cooperativa.

