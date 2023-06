Centro anziani, si vota per il comitato 

Casa Cossu si prepara a riaprire i battenti. Sono state infatti indette le elezioni per il comitato di gestione del Centro di aggregazione per anziani, previste per il prossimo 17 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, nell’aula consiliare di via Giofra.

Al voto saranno ammessi gli iscritti al centro da almeno due mesi. Sono sedici le persone, regolarmente iscritte, candidate a gestire lo spazio pubblico. Gli elettori potranno esprimere fino a cinque preferenze e verranno elette le cinque persone che riceveranno il maggior numero di voti: a parità passerà il più anziano.

Chiusa ormai dal 2020 sia a causa della pandemia sia delle diverse infiltrazioni d’acqua, che hanno richiesto urgenti interventi di manutenzione straordinaria, le nonnine e i nonnini quartuccesi ora troveranno un ambiente sano e idoneo dove potranno passare il proprio tempo libero.

RIPRODUZIONE RISERVATA