Centro anziani, lavori per 80mila euro 

Al via i lavori di riqualificazione del centro anziani Sacerdote Lampis di Arbus. Interventi che fanno parte di una serie di progetti finanziati attraverso i fondi delle servitù militari per complessivi 718.954 euro.

La fetta riservata alla casa degli anziani è di 80 mila euro e le opere sono state appaltate. Nello specifico è prevista la recinzione della struttura al fine di evitare che gli ospiti appena escono all’esterno si trovino in mezzo alla strada. Previsto anche lo spostamento del parcheggio per lasciare posto a un angolo verde che accolga gli anziani in un’area aperta destinata alla socializzazione, davanti all’ingresso principale della struttura. Infine interventi di manutenzione ordinaria, fra tanti la pulizia delle grondaie sporche che, impedendo lo scorrimento dell’acqua piovana, stanno creando problemi di infiltrazioni e di conseguenza umidità alle pareti. Soddisfatto il sindaco Paolo Salis: «Attraverso questo progetto, i cui tempi di esecuzione sono ormai vicini, restituiremo ai nostri anziani la possibilità di uscire in sicurezza nel cortile, in uno spazio completamente riqualificato, confortevole e funzionale. L’obiettivo è che gli ospiti sentano e vivano la struttura come la propria casa, nel modo più sereno possibile». ( s. r. )

