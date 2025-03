Centro anziani in balìa del degrado 

Il centro anziani di Gonnosfanadiga, chiuso ormai da qualche anno, è diventato un luogo abbandonato e una discarica a cielo aperto; affacciato lungo la via principale del paese, è sempre stato un luogo importante per gli anziani che potevano usufruire di cure e assistenza senza allontanarsi dai loro affetti. Dopo i sopralluoghi – due anni fa – dei carabinieri del Nas e la successiva chiusura sarebbero dovuti iniziare i lavori: non si è ancora visto nulla. Nel frattempo gli anziani del paese sono stati spostati in altri centri dedicati alla terza età, costringendoli a separarsi dai familiari e imponendo a questi ultimi di percorrere decine di chilometri in più per visitare i loro cari.

Col passare dei mesi, il mancato utilizzo ha portato i rifiuti: pezzi di auto, bottiglie, cartoni di pizze riempiono la discesa dell’ingresso principale e il piccolo giardino sul retro. Se fino a qualche mese fa il centro anziani risultava un edificio in attesa dell’inizio lavori adesso, agli occhi di chi passa, è un luogo abbandonato.

Il sindaco

«Ho formalmente chiesto un incontro con il responsabile dell’ufficio tecnico e il progettista dello stabile», fa sapere il sindaco Andrea Floris: «Mi è stato garantito che il progetto esecutivo verrà consegnato lunedì 24 marzo, e avrò un colloquio con il progettista. Dovremmo quindi essere alla conclusione dell'Iter burocratico, finalmente, con ultimo step l'affidamento dei lavori dopo aver bandito una gara adeguata».

La minoranza

Se il sindaco vede una soluzione a breve termine per il problema, diversa è la posizione del capogruppo di minoranza Sisinnio Zanda: «Avrebbero dovuto evitare di far chiudere la struttura con un’ordinanza prima di iniziare l’iter dei lavori», dichiara. Non solo: «Avrebbero dovuto fare i lavori più importanti e chiudere la struttura solo quando i documenti per i lavori sarebbero stati pronti. Non è pensabile avere questa struttura chiusa in un paese come Gonnos pieno di anziani e alcuni soli. A questo punto spero che procedano velocemente con i lavori e che il centro riapra al più presto».

Secondo Zanda lo stato in cui si trova il centro era «qualcosa di prevedibile: per questo è necessario iniziare il prima possibile i lavori per poi riuscire a ridare questo servizio fondamentale ai cittadini». Nel frattempo anche i cittadini di Gonnosfanadiga, sia quelli con parenti anziani che erano ospitati nel centro sia quelli che ci lavoravano, chiedono che vengano velocizzati i tempi per la riapertura.

RIPRODUZIONE RISERVATA