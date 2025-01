Centro anziani, i nonnini restano fuori 

Sono un patrimonio di Sestu e si sentono più vivi che mai. Ma al momento i nonnini della città non hanno un posto dove ritrovarsi. Succede in piazza Gramsci, dove lo spazio che dovrebbe diventare il nuovo centro anziani sembra pronto ma non è ancora aperto.

La protesta

E loro aspettano: «I nonni servono», dice un attivissimo Tonino Mereu, pieno di energia, «noi abbiamo tanto da dare, ma ci siamo stancati d’aspettare. Vogliamo un posto per stare insieme, giocare a carte, organizzare attività». Molti guardano questo edificio rinnovato con tanta emozione: «È molto bello, lo hanno finito pure in fretta, e noi non vedevamo l’ora di poterci entrare», ammette Orlando Lai, «e invece siamo ancora qua fuori. Dateci le chiavi e gestiamo tutto da soli se occorre». Una situazione che invita alla pazienza, anche qualcuno ne ha poca: «Questa burocrazia ci taglia le gambe», sospira, allargando le braccia, Fabrizio Marras.

La storia

Per gli abitanti di Sestu con i capelli d’argento questa è una storia lunga. Molti di loro non erano ancora in pensione quando c’era la vecchia consulta degli anziani. Sciolta poi quando molti membri sono passati a miglior vita. Allora, ci si incontrava nel parco Marcis, in un edificio che poi è stato chiuso perché aveva problemi strutturali.

Ristrutturato, è diventato la sede della Scuola Civica di Musica, ma ci si è messa di mezzo anche la pandemia a rallentare tutto. Per gli anziani la nuova casa è diventata l’ombra sotto il circolo ex combattenti, ora demolito per costruire il teatro, e la piazza Gramsci davanti ai box del vecchio mercato. Per questi ultimi è arrivato il restauro lo scorso anno; tutto è stato trasformato per ospitarli.

Il Comune

Ma non è finita, è imminente il restauro della stessa piazza: «Nuova pavimentazione, scala d’accesso, ringhiere a norma, nuove panchine, una fontanella, inizieremo a febbraio», spiega il vicesindaco e assessore all’arredo urbano Massimiliano Bullita; «arriveranno anche tre aranci e quattro alberi di pepe rosa», aveva dichiarato l’assessora al Verde Roberta Argiolas. «Non vedo l'ora che parta il nuovo servizio perché gli anziani sono il nostro collante sociale», commenta l’assessore al Sociale Mario Alberto Serrau.

«Stiamo lavorando sia per aprire la struttura sia per riqualificare la piazzetta. L'appalto per la gestione delle attività per la terza età è già stato bandito e stiamo aspettando i tempi tecnici per iniziare le attività», conclude la sindaca Paola Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA